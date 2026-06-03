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В Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

В Швеции предлагают запретить соцсети детям до 15 лет из-за рисков для здоровья. Ответственность за проверку возраста возложат на владельцев платформ.

В Швеции предлагают запретить соцсети для детей до 15 лет

Во вторник правительственная комиссия Швеции рекомендовала ввести минимальный возрастной ценз в 15 лет для пользования социальными сетями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Причины для введения возрастных ограничений все же перевешивают преимущества дальнейшего свободного доступа к такому типу медиа", — заявила шведская исследовательница Лиза Энглунд Краффт на совместной пресс-конференции с министром социальных дел и здравоохранения Якобом Форссмедом.

Она отметила, что запрет можно сформулировать таким образом, чтобы ответственность за верификацию возраста возлагалась непосредственно на компании-владельцы платформ.

В настоящее время в Швеции действует ограничение в 13 лет, начиная с которого дети должны иметь согласие родителей для создания аккаунтов в соцсетях.

Мы теряем целое поколение из-за бесконечного скроллинга. Экраны, социальные сети и их влияние на здоровье детей и молодежи — это один из самых больших вызовов нашего времени

— сказал Форссмед на пресс-конференции.

В соседней Норвегии правительство заявило в апреле, что планирует до конца года подать в парламент законопроект о запрете использования соцсетей детьми до 16 лет.

Напомним

Несколько европейских стран в настоящее время пытаются ограничить использование социальных сетей детьми после того, как Австралия стала первой в мире, введя в декабре прошлого года запрет для подростков до 16 лет.

Швеция готовит тюрьмы для подростков от 13 лет из-за роста бандитской преступности03.06.26, 04:37 • 2908 просмотров

Ольга Розгон

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