Швеция готовит тюрьмы для подростков от 13 лет из-за роста бандитской преступности
Киев • УНН
Швеция снижает возраст уголовной ответственности до 13 лет и строит спецтюрьмы. Решение приняли из-за активного вовлечения подростков в преступные банды.
Швеция планирует существенно ужесточить подход к борьбе с подростковой преступностью на фоне резкого роста количества перестрелок и взрывов, связанных с деятельностью банд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Правительство страны предлагает снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет. Согласно новому законопроекту, несовершеннолетних, осужденных за самые тяжкие преступления, будут содержать в специально созданных тюрьмах, в частности, в отдельных учреждениях для девочек.
По данным полиции, в Швеции насчитывается около 17,5 тысячи активных членов банд и еще 50 тысяч их сообщников. Преступные группировки активно вербуют подростков через социальные сети, а иногда привлекают к насильственным преступлениям даже детей в возрасте от 11 лет.
Правительство считает, что предыдущий подход с направлением несовершеннолетних правонарушителей в социальные учреждения не принес результатов. В то же время часть экспертов и политиков предостерегает, что тюремное заключение детей может не решить проблему и будет иметь негативные долгосрочные последствия.
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