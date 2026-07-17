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Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов

Киев • УНН

 • 3724 просмотра

Netflix заявил, что использовал генеративный ИИ примерно в 300 своих проектах для создания ключевых сцен. Компания отметила, что технология позволяет быстрее и экономичнее получать более качественные результаты.

Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов

Netflix признал, что использовал генеративный ИИ примерно в 300 своих фильмах и сериалах – без ведома зрителей, сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

Компания сообщила, что с помощью систем искусственного интеллекта были созданы ключевые сцены, которые иначе были бы невозможны.

Это заявление прозвучало на фоне последних результатов Netflix, которые показали замедление роста доходов и вызвали опасения, что компания может "не переосмыслить себя", пишет издание.

Netflix заявил, что использование ИИ его творческими партнерами "быстро масштабируется" и что он используется "примерно в 300 наших проектах, при этом наибольшая концентрация работы приходится на постпродакшн". "Мы все чаще используем эти инструменты для более быстрого и экономичного получения качественных результатов, чем при использовании традиционных методов", - утверждается в заявлении компании.

Компания заявила, что использование ИИ позволило ей включить ключевые сцены, которые иначе были бы вырезаны. Как заявили в Netflix, технология использовалась в фильме "Американский эксперимент" (American Experiment), а также в других "очень сложных сценах", таких как толпы, батальные эпизоды и общие планы.

Компания также сообщила, что использует технологии искусственного интеллекта для создания более персонализированных, захватывающих и интерактивных впечатлений. Это включает использование больших языковых моделей (LLM) для определения того, какие фильмы предлагать, и для улучшения поиска, говорится в сообщении.

Объявление было сделано в письме к акционерам, которое, по-видимому, было направлено на то, чтобы вдохновить инвесторов, намекая на адаптацию к новым технологиям, пишет издание. Но это произошло в период обеспокоенности по поводу компании, которая потеряла одного из своих основателей как со-генерального директора и изо всех сил пытается завершить важные приобретения, одновременно сталкиваясь с падением темпов роста выручки.

"Netflix вступает в период переосмысления, - сказал Бен Баррингер, руководитель отдела технологических исследований инвестиционной компании Quilter Cheviot. - Каждые несколько лет у компании череда неудачных кварталов, и, похоже, это не станет исключением, поскольку она стремится сохранить свой статус новатора, в то время как остальная традиционная медиаиндустрия борется за второе место.

Безусловно, потеря Рида Гастингса немного омрачает блеск компании, поскольку в прошлом он сыграл важную роль в переосмыслении компании и предлагаемого ею продукта для потребителей. Компания рассматривает новые типы контента, такие как видеоподкасты и короткие видеоролики, но она должна бороться с YouTube за внимание зрителей".

Режиссера "47 ронинов" приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за мошенничество с Netflix на 11 млн долларов30.06.26, 04:39 • 13370 просмотров

Юлия Шрамко

КультураТехнологииУНН Lite
ИИ (искусственный интеллект)
Фильм
Сериал
Netflix
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