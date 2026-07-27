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YouTube

YouTube заблокировал и удалил еще 25 каналов, связанных с российской пропагандой - ЦПД

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

YouTube заблокировал или удалил 25 каналов, связанных с подсанкционными лицами и организациями, участвовавшими в информационной войне против Украины. Среди них каналы пропагандистских ресурсов "Украина.ру" и "РИА Новости".

YouTube заблокировал и удалил еще 25 каналов, связанных с российской пропагандой - ЦПД

YouTube заблокировал на территории Украины или полностью удалил с платформы еще 25 каналов, связанных с подсанкционными лицами и организациями, которые участвовали в информационной войне против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Речь идет о блокировке или удалении ресурсов пропагандистских медиа, кремлевских фондов, «волонтерских» организаций агрессора и лиц, систематически участвующих в информационной войне против Украины.

Среди удаленных с платформы — каналы пропагандистских ресурсов «Украина.ру» и «РИА Новости». Также удален очередной канал подсанкционного политика евгения мураева и каналы прокремлевских пропагандистов татьяны монтян и александра сладкова.

На территории Украины заблокированы ресурсы всеволода филимоненко, юрия кота и евгения мураева, в отношении которых введены санкции СНБО. Кроме того, заблокированы каналы российских пропагандистов антона холодова, дмитрия гулиева, страница пропагандистского телеканала ZvezdaNEWS, страницы организаций «всероссийское казачье общество» и «Союз журналистов россии». Также ограничен доступ к ряду псевдоволонтерских структур, оккупационных фондов и других враждебных информационных площадок.

Указанные ресурсы распространяли дезинформацию, оправдывали вооруженную агрессию рф и использовались для поддержки оккупационных войск и кремлевской пропаганды. Работа продолжается в постоянном режиме

- говорится в сообщении.

В Украине заблокировали YouTube-канал Ани Лорак и других российских артистов-пропагандистов24.07.26, 16:53 • 3720 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Украина
YouTube