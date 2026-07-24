В Украине заблокировали YouTube-канал Ани Лорак и других российских артистов-пропагандистов
Киев • УНН
Доступ ограничили к каналам Николая Баскова, Ольги Бузовой и других подсанкционных лиц. Они системно поддерживают вооруженную агрессию РФ и распространяют пропаганду.
В Украине заблокировали Youtube-каналы Николая Баскова, Ольги Бузовой, Ани Лорак и других российских и пророссийских артистов, находящихся под санкциями СНБО. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Детали
В частности, доступ ограничили к каналам Николая Баскова, Лолиты Милявской, Стаса Михайлова, Ольги Бузовой, Ани Лорак, Анны Седоковой и Александра Розенбаума.
В Центре отметили, что все они системно поддерживают вооруженную агрессию России против Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях Кремля, оправдывают войну и используют свои медийные площадки для распространения пропаганды оккупантов.
В ЦПД подчеркнули, что продолжат работать над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и ячеек вражеской пропаганды в цифровом пространстве.
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