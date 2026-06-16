YouTube начал удаление каналов российского завода дронов Алабуга - ЦПД

Новые выплаты до 170 тысяч, "мотивационные контракты" и правила демобилизации военных - что предусматривает новое постановление правительства

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в США с участием путина

Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении

США сосредоточились на войне в Украине — Трамп

Эксклюзив

Метрополитен и КГГА объяснили украинцам, можно ли во время тревог приносить матрасы и палатки в подземку

В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии

Эксклюзив

Как сделка между США и Ираном может повлиять на войну в Украине - эксперт объяснил риски и возможности

Эксклюзив

россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видео

Эксклюзив

Последствия атаки на Киев: горят МАФы на Шулявке, под ударом киностудия имени Довженко

Эксклюзив