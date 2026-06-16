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YouTube начал удаление каналов российского завода дронов Алабуга - ЦПД

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Платформа удалила более 60 видео проекта Алабуга Политех, где производят дроны Shahed. Завод обвиняют в незаконной вербовке молодежи и иностранцев.

YouTube начал удаление каналов российского завода дронов Алабуга - ЦПД

YouTube начал удаление видео и каналов, рекламирующих российский завод по производству дронов "Алабуга". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с платформы уже удалили как минимум 61 видео проекта "Алабуга Политех", а также, вероятно, заблокировали сам официальный канал "Алабуги".

Особая экономическая зона "Алабуга" в татарстане является ключевой частью российской военной машины. Именно здесь развернуто масштабное производство ударных беспилотников типа Shahed/"Герань", которыми оккупанты почти ежедневно атакуют украинские города, вызывая гибель людей и разрушения

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что с целью масштабирования производства оружия террора кремль переходит все границы морали и международного права и развернул циничную кампанию по вербовке молодежи. В частности, на этот конвейер смерти массово привлекают несовершеннолетних.

"А вербовка на производство дронов женщин из стран Африки, Латинской Америки и Азии имеет признаки торговли людьми. Решение YouTube - это важный шаг в противодействии вербовочной сети агрессора", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Стриминговая платформа Twitch заблокировала аккаунты стримеров, которые транслировали чемпионат по Counter-Strike 2 от "Алабуга Политеха" и рекламировали это учебное заведение. 

рф вербует молодежь на войну через видеоигры и обещания безопасной службы - ЦПД22.05.26, 14:57 • 3549 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
российская пропаганда
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