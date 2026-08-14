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YouTube заблокировал в Украине еще 12 каналов с кремлевской пропагандой

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, распространявших кремлевские нарративы и поддерживавших российскую армию. Среди заблокированных — ресурсы российских актеров, журналистов и пропагандистов.

YouTube заблокировал в Украине еще 12 каналов с кремлевской пропагандой

YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые распространяли кремлёвские нарративы и поддерживали российскую армию. Среди них — ресурсы российских актёров, журналистов и пропагандистов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Украины при СНБО, передаёт УНН.

Детали

"YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые распространяют кремлёвские нарративы и поддерживают российскую армию. Также заблокированы каналы некоторых лиц, в отношении которых введены санкции СНБО", — говорится в публикации.

По данным ЦПД, заблокированы каналы, которые поддерживают войну и Путина, помогают российской армии, а также продвигают пропагандистские нарративы рф.

В частности, заблокированы каналы:

  • российского актёра виталия гогунского;
    • фонда “Близкие люди”, который собирает средства для российской армии;
      • российского журналиста дмитрия борисенко;
        • подсанкционного бывшего народного депутата Украины;
          • российского военкора владимира романова;
            • российского писателя и пропагандиста германа садулаева;
              • пропагандистский канал “Военный Расклад” и другие.

                "Заблокированные каналы распространяют выгодные кремлю нарративы или прямую российскую пропаганду, оправдывают войну и поддерживают политику кремля. Центр противодействия дезинформации продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и ячеек вражеской пропаганды в цифровом пространстве", — сказано в публикации.

                Напомним

                YouTube начал глобальное удаление видеороликов, которые рекламируют "Алабугу" и другие подсанкционные субъекты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует это решение и ожидает продолжения этого процесса от других платформ.

                Алла Киосак

                ОбществоВойна в Украине
                российская пропаганда
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