YouTube заблокировал в Украине еще 12 каналов с кремлевской пропагандой
Киев • УНН
YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, распространявших кремлевские нарративы и поддерживавших российскую армию. Среди заблокированных — ресурсы российских актеров, журналистов и пропагандистов.
YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые распространяли кремлёвские нарративы и поддерживали российскую армию. Среди них — ресурсы российских актёров, журналистов и пропагандистов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Украины при СНБО, передаёт УНН.
Детали
"YouTube заблокировал на территории Украины 12 каналов, которые распространяют кремлёвские нарративы и поддерживают российскую армию. Также заблокированы каналы некоторых лиц, в отношении которых введены санкции СНБО", — говорится в публикации.
По данным ЦПД, заблокированы каналы, которые поддерживают войну и Путина, помогают российской армии, а также продвигают пропагандистские нарративы рф.
В частности, заблокированы каналы:
- российского актёра виталия гогунского;
- фонда “Близкие люди”, который собирает средства для российской армии;
- российского журналиста дмитрия борисенко;
- подсанкционного бывшего народного депутата Украины;
- российского военкора владимира романова;
- российского писателя и пропагандиста германа садулаева;
- пропагандистский канал “Военный Расклад” и другие.
"Заблокированные каналы распространяют выгодные кремлю нарративы или прямую российскую пропаганду, оправдывают войну и поддерживают политику кремля. Центр противодействия дезинформации продолжит работу над прекращением деятельности страниц подсанкционных лиц и ячеек вражеской пропаганды в цифровом пространстве", — сказано в публикации.
Напомним
YouTube начал глобальное удаление видеороликов, которые рекламируют "Алабугу" и другие подсанкционные субъекты. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует это решение и ожидает продолжения этого процесса от других платформ.