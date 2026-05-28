08:15 • 1808 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Эксклюзив
08:06 • 5082 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
07:38 • 10591 просмотра
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»
05:08 • 12571 просмотра
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
27 мая, 19:00 • 26289 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 44202 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 43432 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 37618 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 57968 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
27 мая, 12:33 • 27073 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
После возвращения интернета в Иране все же наблюдаются строгие ограничения использования

Киев • УНН

 • 2882 просмотра

Власти Ирана начали восстанавливать интернет после длительной блокировки в 2026 году. Реальный трафик составляет лишь 40% из-за строгих государственных ограничений.

После возвращения интернета в Иране все же наблюдаются строгие ограничения использования
Иллюстративное фото

Иранские власти начали восстанавливать доступ к интернету после многомесячной блокировки, однако пользователи по-прежнему сталкиваются со строгими ограничениями и нестабильной работой сервисов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Несмотря на восстановление сети, во многих районах Ирана интернет работает медленно, а доступ к популярным платформам, в частности YouTube и Instagram, остается сильно ограниченным. Многие жители страны опасаются, что власти могут в любой момент снова отключить сеть.

В Иране восстанавливают интернет после полной блокировки с конца февраля - СМИ25.05.26, 22:55 • 3624 просмотра

По данным сервиса Netblocks, уровень подключения устройств к интернету в Иране на данный момент составляет около 86% от довоенного уровня. В то же время компания Kentik оценивает реальный интернет-трафик лишь примерно в 40% от обычного показателя, что свидетельствует о существенных перебоях в пользовании сетью.

Иранский аналитик по кибербезопасности Амир Рашиди заявил, что в стране все еще наблюдаются масштабные перебои.

Слишком рано говорить, что прекращение работы сети закончилось

– написал он в X.

AP напоминает, что около 90 миллионов жителей Ирана были фактически отрезаны от интернета на протяжении большей части 2026 года. Отключение, которое власти объясняли "военной необходимостью" после атак США и Израиля, привело к серьезным экономическим потерям, остановке онлайн-бизнесов и проблемам со связью между семьями.

В Иране частично разблокировали доступ к интернету после самого долгого отключения в истории26.05.26, 20:45 • 3372 просмотра

Степан Гафтко

