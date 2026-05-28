После возвращения интернета в Иране все же наблюдаются строгие ограничения использования
Киев • УНН
Власти Ирана начали восстанавливать интернет после длительной блокировки в 2026 году. Реальный трафик составляет лишь 40% из-за строгих государственных ограничений.
Иранские власти начали восстанавливать доступ к интернету после многомесячной блокировки, однако пользователи по-прежнему сталкиваются со строгими ограничениями и нестабильной работой сервисов. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Несмотря на восстановление сети, во многих районах Ирана интернет работает медленно, а доступ к популярным платформам, в частности YouTube и Instagram, остается сильно ограниченным. Многие жители страны опасаются, что власти могут в любой момент снова отключить сеть.
В Иране восстанавливают интернет после полной блокировки с конца февраля - СМИ25.05.26, 22:55 • 3624 просмотра
По данным сервиса Netblocks, уровень подключения устройств к интернету в Иране на данный момент составляет около 86% от довоенного уровня. В то же время компания Kentik оценивает реальный интернет-трафик лишь примерно в 40% от обычного показателя, что свидетельствует о существенных перебоях в пользовании сетью.
Иранский аналитик по кибербезопасности Амир Рашиди заявил, что в стране все еще наблюдаются масштабные перебои.
Слишком рано говорить, что прекращение работы сети закончилось
AP напоминает, что около 90 миллионов жителей Ирана были фактически отрезаны от интернета на протяжении большей части 2026 года. Отключение, которое власти объясняли "военной необходимостью" после атак США и Израиля, привело к серьезным экономическим потерям, остановке онлайн-бизнесов и проблемам со связью между семьями.
В Иране частично разблокировали доступ к интернету после самого долгого отключения в истории26.05.26, 20:45 • 3372 просмотра