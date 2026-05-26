В Иране частично разблокировали доступ к интернету после самого долгого отключения в истории

Киев • УНН

 • 2366 просмотра

В Иране частично восстановили интернет после рекордной 88-дневной блокировки. Президент Пезешкиан приказал вернуть доступ к международной сети.

Частичное восстановление интернет-связи в Иране стало результатом отмены правительством блокировки. Об этом заявил вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Первый шаг к свободному и регулируемому доступу к киберпространству сделан", — написал Мохаммед Реза Ареф в сообщении на X.

Он добавил, что это означает, что "требования людей, которые поддерживали систему и Иран, будут удовлетворены".

Добавим

Ранее сегодня NetBlocks сообщал, что интернет-связь была частично восстановлена на 88-й день после введения правительством блокировки.

Платформа мониторинга заявила, что это было "самым долгим общенациональным отключением интернета в современной истории".

Это произошло после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан, как сообщается, издал приказ о восстановлении международного доступа в интернет.

