В Иране частично разблокировали доступ к интернету после самого долгого отключения в истории
Киев • УНН
В Иране частично восстановили интернет после рекордной 88-дневной блокировки. Президент Пезешкиан приказал вернуть доступ к международной сети.
Частичное восстановление интернет-связи в Иране стало результатом отмены правительством блокировки. Об этом заявил вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Первый шаг к свободному и регулируемому доступу к киберпространству сделан", — написал Мохаммед Реза Ареф в сообщении на X.
Он добавил, что это означает, что "требования людей, которые поддерживали систему и Иран, будут удовлетворены".
Ранее сегодня NetBlocks сообщал, что интернет-связь была частично восстановлена на 88-й день после введения правительством блокировки.
Платформа мониторинга заявила, что это было "самым долгим общенациональным отключением интернета в современной истории".
Это произошло после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан, как сообщается, издал приказ о восстановлении международного доступа в интернет.
