TikTok ограничил доступ к каналу Алексея Арестовича в Украине
Киев • УНН
Соцсеть TikTok ограничила канал Алексея Арестовича в Украине по инициативе Центра противодействия дезинформации. Ранее YouTube заблокировал два его канала.
Сеть TikTok ограничила канал Алексея Арестовича на территории Украины. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, эта инициатива была реализована в рамках взаимодействия с компанией TikTok в Украине, передает УНН.
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, ранее социальная сеть YouTube заблокировала два канала Арестовича.
Напомним
Алексей Арестович находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие Президентом Украины Владимиром Зеленским.