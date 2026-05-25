TikTok ограничил доступ к каналу Алексея Арестовича в Украине

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

Соцсеть TikTok ограничила канал Алексея Арестовича в Украине по инициативе Центра противодействия дезинформации. Ранее YouTube заблокировал два его канала.

Сеть TikTok ограничила канал Алексея Арестовича на территории Украины. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, эта инициатива была реализована в рамках взаимодействия с компанией TikTok в Украине, передает УНН.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, ранее социальная сеть YouTube заблокировала два канала Арестовича. 

россия повторно объявила Арестовича в международный розыск: что стало причиной07.10.25, 13:47 • 4224 просмотра

Напомним

Алексей Арестович находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Антонина Туманова

