россия повторно объявила Арестовича в международный розыск: что стало причиной
Киев • УНН
Бывшего советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича во второй раз объявили в международный розыск в россии по обвинениям в терроризме и распространении фейков о российской армии. Его также внесли в перечень террористов и экстремистов, а в Украине против него возбуждены два уголовных дела.
В россии объявили в международный розыск бывшего советника Офиса Президента Украины, блогера и пропагандиста Алексея Арестовича. Это произошло уже во второй раз - до этого его уже объявляли в розыск, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Основанием для розыска стали статьи российского уголовного кодекса "терроризм" и "фейки о российской армии". До этого Арестовича уже объявляли в розыск - это произошло в 2023 году. Он был объявлен в российский и международный розыск.
В то же время росфинмониторинг внес Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов с подозрением в причастности к терроризму.
Кроме россии, Арестович объявлен в розыск в беларуси, а также в террористической "днр". Там против него возбудили уголовные дела за якобы призывы к экстремизму.
В Украине против Арестовича также возбудили два уголовных производства – по ч. 2 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.
Дополнительно
Недавно Алексей Арестович дал интервью российской пропагандистке Ксении Собчак. Во время разговора он заявил о готовности отдать россиянам Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в случае избрания его президентом Украины.
Напомним
В Украине заблокировали более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой, большинство из них под санкциями СНБО. Среди заблокированных - Вадим Карасев, Диана Панченко, Игорь Мосийчук, Алексей Арестович, Юлия Латынина, Геннадий Балашов.