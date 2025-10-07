россия повторно объявила Арестовича в международный розыск: что стало причиной

В россии объявили в международный розыск бывшего советника Офиса Президента Украины, блогера и пропагандиста Алексея Арестовича. Это произошло уже во второй раз - до этого его уже объявляли в розыск, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Основанием для розыска стали статьи российского уголовного кодекса "терроризм" и "фейки о российской армии". До этого Арестовича уже объявляли в розыск - это произошло в 2023 году. Он был объявлен в российский и международный розыск.

В то же время росфинмониторинг внес Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов с подозрением в причастности к терроризму.

Кроме россии, Арестович объявлен в розыск в беларуси, а также в террористической "днр". Там против него возбудили уголовные дела за якобы призывы к экстремизму.

В Украине против Арестовича также возбудили два уголовных производства – по ч. 2 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно

Недавно Алексей Арестович дал интервью российской пропагандистке Ксении Собчак. Во время разговора он заявил о готовности отдать россиянам Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области в случае избрания его президентом Украины.

Напомним

В Украине заблокировали более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой, большинство из них под санкциями СНБО. Среди заблокированных - Вадим Карасев, Диана Панченко, Игорь Мосийчук, Алексей Арестович, Юлия Латынина, Геннадий Балашов.