росія повторно оголосила Арестовича у міжнародний розшук: що стало причиною
Київ • УНН
Колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича вдруге оголосили в міжнародний розшук у росії за звинуваченнями в тероризмі та поширенні фейків про російську армію. Його також внесли до переліку терористів та екстремістів, а в Україні проти нього порушено дві кримінальні справи.
У росії оголосили в міжнародний розшук колишнього радника Офісу Президента України, блогера і пропагандиста Олексія Арестовича. Це сталось вже вдруге - до того його вже оголошували в розшук, повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Підставою для розшуку стали статті російського кримінального кодексу "тероризм" і "фейки про російську армію". До того Арестовича вже оголошували в розшук - це сталось в 2023 році. Він був оголошений у російський та міжнародний розшук.
Водночас росфінмоніторинг вніс Олексія Арестовича у перелік терористів та екстремістів з підозрою у причетності до тероризму.
Крім росії, Арестович оголошений в розшук у білорусі, а також у терористичній "днр". Там проти нього порушили кримінальні справи за нібито заклики до екстремізму.
В Україні проти Арестовича також порушили два кримінальні провадження – за ч. 2 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) та ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України.
Додатково
Нещодавно Олексій Арестович дав інтерв’ю російській пропагандистці Ксенії Собчак. Під час розмови він заявив про готовність віддати росіянам Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області у разі обрання його президентом України.
Нагадаємо
В Україні заблокували понад 35 YouTube-каналів, пов'язаних з російською пропагандою, більшість з них під санкціями РНБО. Серед заблокованих - Вадим Карасьов, Діана Панченко, Ігор Мосійчук, Олексій Арестович, Юлія Латиніна, Геннадій Балашов.