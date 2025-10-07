росія повторно оголосила Арестовича у міжнародний розшук: що стало причиною

Колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича вдруге оголосили в міжнародний розшук у росії за звинуваченнями в тероризмі та поширенні фейків про російську армію. Його також внесли до переліку терористів та екстремістів, а в Україні проти нього порушено дві кримінальні справи.