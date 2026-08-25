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Маловероятно, что директор ЦРУ Рэтклифф во время короткого визита в рф встречался с путиным — журналист

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Джон Рэтклифф прибыл в Москву для переговоров с российскими чиновниками. Майкл Вайс предположил, что он не встречался с путиным.

Маловероятно, что директор ЦРУ Рэтклифф во время короткого визита в рф встречался с путиным — журналист

Американский журналист Майкл Вайс предположил, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф вряд ли встречался с российским диктатором владимиром путиным. Об этом Вайс написал в соцсети X, передает УНН.

Просто короткий визит. Свидетельствует о том, что сообщение было передано. Похоже, маловероятно, что он видел владимира путина, который заставил бы его ждать до следующей недели 

- написал Вайс. 

Журналист напомнил, что бывший директор ЦРУ Уильям Бернс провел телефонный разговор с путиным, когда находился в москве в 2021 году, при этом встретившись только с патрушевым и другими российскими чиновниками.

"путин находился в Сочи в рамках своих мероприятий по предотвращению заражения COVID-19", - добавил журналист. 

Дополнение

В рф на борту C-17 отправился директор ЦРУ Джон Рэтклифф для встреч в москве.  

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в москву для переговоров с российскими официальными лицами. Перед поездкой США сообщили Украине о том, что в москву направляется высокопоставленная делегация, и попросили ее приостановить удары до отъезда. 

Американский журналист Майкл Вайс предположил, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф мог прибыть в москву, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости дальнейшей эскалации против стран Европы и НАТО. 

Павел Башинский

Новости Мира
Владимир Путин
Джон Ратклифф
Центральное разведывательное управление
НАТО
Соединённые Штаты
Украина