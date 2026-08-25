Малоймовірно, що директор ЦРУ Реткліфф під час короткого візиту до рф зустрічався з путіним - журналіст 

Американський журналіст Майкл Вайс припустив, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф навряд зустрічався з російським диктатором володимиром путіним. Про це Вайс написав у соцмережі X, передає УНН.

Просто короткий візит. Свідчить про те, що повідомлення було передано. Схоже, малоймовірно, що він бачив володимира путіна, який би змусив його чекати до наступного тижня - написав Вайс.

Журналіст нагадав, що колишній директор ЦРУ Вільям Бернс провів телефонну розмову з путіним, коли перебував у москві в 2021 році, при цьому зустрівшись лише з патрушевим та іншими російськими чиновниками.

"путін перебував у Сочі в рамках своїх заходів щодо запобігання зараженню COVID-19", - додав журналіст.

Доповнення

До рф на борту C-17 вирушив директор ЦРУ Джон Реткліфф для зустрічей у москві.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до москви для переговорів з російськими офіційними особами. Перед поїздкою США повідомили Україну про те, що до москви прямує високопоставлена ​​делегація, і попросили її призупинити удари до від'їзду.

Американський журналіст Майкл Вайс припустив, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф міг прибути до москви, щоб попередити російське керівництво про неприпустимість подальшої ескалації проти країн Європи та НАТО.