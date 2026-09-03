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Рубио объяснил неожиданный визит директора ЦРУ в москву

Киев • УНН

 • 3828 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио назвал поездку Джона Рэтклиффа в москву попыткой сохранить каналы связи между разведслужбами. Визит состоялся на фоне российско-украинской войны.

Рубио объяснил неожиданный визит директора ЦРУ в москву

Государственный секретарь США Марко Рубио не придал особого значения неожиданной поездке директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в москву на прошлой неделе, назвав её попыткой сохранить открытыми каналы коммуникации с россией. Об этом сообщает Bloomberg, передаёт УНН.

Детали

Его визит туда был в основном рутинным в том смысле, что имел целью лишь налаживание и дальнейшее развитие этих каналов коммуникации между разведывательными службами. Такие вещи могут оказаться полезными в период кризиса или конфликта

- сказал Рубио в интервью на радио "Fox News Radio" с Брайаном Килмидом, которое вышло в эфир в среду.

Контекст

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в москву предложил провести трёхстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера владимира путина.

В ответ пресс-секретарь путина дмитрий песков назвал сообщения о предложении провести трёхсторонний саммит "информационными утками".

Сам же российский диктатор владимир путин отказался от встречи с главой Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Джоном Рэтклиффом после того, как стало понятно, с какой целью тот прибыл в Москву.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и россии следует прекратить войну. Он также напомнил, что ранее остановил восемь других войн.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Джон Ратклифф
Марко Рубио
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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Украина