Рубіо пояснив несподіваний візит директора ЦРУ до москви

Державний секретар США Марко Рубіо не надав особливого значення несподіваній поїздці директора ЦРУ Джона Раткліффа до москви минулого тижня, назвавши її спробою зберегти відкритими канали комунікації з росією. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Його візит туди був здебільшого рутинним у тому сенсі, що мав на меті лише налагодження та подальше розбудовування цих каналів комунікації між розвідувальними службами. Такі речі можуть виявитися корисними в період кризи чи конфлікту - сказав Рубіо в інтерв’ю на радіо «Fox News Radio» з Браяном Кілмідом, яке вийшло в ефір у середу.

Контекст

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна.

У відповідь речник путіна дмитро пєсков назвав повідомлення про пропозицію тристороннього саміту "інформаційними утками".

Сам же російський диктатор володимир путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Реткліффом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до москви.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та росії варто припинити війну. Він також нагадав, що раніше зупинив вісім інших воєн.