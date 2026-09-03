Рубіо пояснив несподіваний візит директора ЦРУ до москви

$44.610.1551.640.11
ukenru
05:49 • 10858 перегляди
рф атакувала 163 дронами, до половини - реактивні: як відпрацювала ППО і ситуація по регіонах
04:17 • 15396 перегляди
Нічна атака на Одесу: кількість поранених зросла до 17Photo
2 вересня, 23:40 • 20646 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: 8 людей поранено
2 вересня, 23:02 • 19984 перегляди
Нова кампанія США проти Ірану не триватиме надто довго - Трамп
2 вересня, 19:20 • 25227 перегляди
Інцидент між СБУ та ГУР - у мережі шириться відео стріляниниVideo
2 вересня, 18:45 • 30137 перегляди
Ціни на продукти в Україні можуть зрости через проблеми з логістикою, але дефіциту немає
2 вересня, 17:41 • 31810 перегляди
Стріляти можна тільки в окупантів - Зеленський назвав інцидент між СБУ та ГУР ганебним, вимагає кадрових рішень
2 вересня, 15:19 • 34236 перегляди
У Києві під час жовтого рівня тривоги працюватиме "зелена" гілка метро, комендантську годину скоротять - Зеленський
2 вересня, 14:10 • 43072 перегляди
В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги: що вони означатимуть
Ексклюзив
2 вересня, 12:26 • 71325 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.7м/с
51%
749мм
Популярнi новини
На ТОТ Запоріжжя 1 вересня для дітей провели заняття про "тероризм" та "екстремізм" - ЦНС3 вересня, 00:13 • 8438 перегляди
росавіація назвала попередження України про небезпеку неба рф нелегітимним3 вересня, 00:46 • 10116 перегляди
Другий за потужністю НПЗ Росії повністю зупинив переробку після атаки БпЛА - ЗМІ02:29 • 8198 перегляди
Що святкують 3 вересня в Україні та світі03:00 • 7542 перегляди
путін намагається компенсувати відсутність перемог на фронті вигаданою географією - ЦПД03:32 • 3734 перегляди
Публікації
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto07:14 • 2618 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 55213 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
Ексклюзив
2 вересня, 12:26 • 71327 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують2 вересня, 12:20 • 62929 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
2 вересня, 10:20 • 58260 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Крим
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo07:08 • 1818 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 34848 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 52804 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 48496 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 53742 перегляди
Актуальне
Серіали
Фільм
Соціальна мережа
Шахед-136
Техніка

Рубіо пояснив несподіваний візит директора ЦРУ до москви

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Очільник Держдепу США Марко Рубіо назвав поїздку Джона Реткліффа до москви спробою зберегти канали зв’язку розвідок. Візит відбувся на тлі російсько-української війни.

Рубіо пояснив несподіваний візит директора ЦРУ до москви

Державний секретар США Марко Рубіо не надав особливого значення несподіваній поїздці директора ЦРУ Джона Раткліффа до москви минулого тижня, назвавши її спробою зберегти відкритими канали комунікації з росією. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Його візит туди був здебільшого рутинним у тому сенсі, що мав на меті лише налагодження та подальше розбудовування цих каналів комунікації між розвідувальними службами. Такі речі можуть виявитися корисними в період кризи чи конфлікту

- сказав Рубіо в інтерв’ю на радіо «Fox News Radio» з Браяном Кілмідом, яке вийшло в ефір у середу.

Контекст

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна.

У відповідь речник путіна дмитро пєсков назвав повідомлення про пропозицію тристороннього саміту "інформаційними утками".

Сам же російський диктатор володимир путін відмовився від зустрічі з головою Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Джоном Реткліффом після того, як стало зрозуміло, з якою метою він прибув до москви.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та росії варто припинити війну. Він також нагадав, що раніше зупинив вісім інших воєн.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
Марко Рубіо
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна