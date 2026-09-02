Україні та росії варто припинити цю безглузду війну - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та росії варто припинити війну. Він також нагадав, що раніше зупинив вісім інших воєн. Про це американський лідер повідомив під час спілкування журналістами, передає УНН.

Їм (Україні та росії - ред.) варто було б припинити ту безглузду війну, а вона триває – заявив президент США.

Також, за словами Дональда Трампа, деякі з конфліктів, які він зупинив, вважалися значно складнішими для завершення, ніж війна росії проти України.

Натомість я свого часу зупинив вісім воєн. Вісім. Деякі з них вважалися набагато складнішими для припинення, ніж ця, - і я їх зупинив. Але між двома президентами існує величезна ворожнеча – наголосив Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни між Україною та рф. Він залишається оптимістичним щодо досягнення мирної угоди.