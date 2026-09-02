Украине и россии следует прекратить эту бессмысленную войну — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и россии следует прекратить войну. Он также напомнил, что ранее остановил восемь других войн. Об этом американский лидер сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Им (Украине и россии — ред.) стоило бы прекратить эту бессмысленную войну, а она продолжается – заявил президент США.

Также, по словам Дональда Трампа, некоторые из конфликтов, которые он остановил, считались значительно более сложными для завершения, чем война России против Украины.

Вместо этого я в свое время остановил восемь войн. Восемь. Некоторые из них считались гораздо более сложными для прекращения, чем эта, — и я их остановил. Но между двумя президентами существует огромная вражда – подчеркнул Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны между Украиной и рф. Он остается оптимистичным относительно достижения мирного соглашения.