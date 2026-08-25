путин подписал три секретных указа в день визита в москву главы ЦРУ — росСМИ

Российский диктатор владимир путин подписал три закрытых указа на фоне неожиданного и неанонсированного визита в москву директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на портал правовой информации рф, передает УНН.

Детали

По данным портала, 25 августа путин подписал три открытых и опубликованных указа — номера 608, 609 и 610. Два из них касаются смены российского посла в Ираке, а еще один — изменяет состав комиссий по делам инвалидов и ветеранов.

При этом последний указ путина, подписанный накануне, 24 августа, имеет номер 604. Он позволяет государству брать под "временное управление" практически любые объекты и предприятия, если их владельцы не обеспечили надлежащую защиту от ударов БПЛА.

Таким образом, еще три указа путина были подписаны, но не были опубликованы на портале и являются закрытыми: номера 605, 606 и 607.

Маловероятно, что директор ЦРУ Рэтклифф во время короткого визита в рф встречался с путиным — журналист

Во время визита в москву, первого с начала вторжения в Украину, глава ЦРУ встречался с путиным — ради этого президент отменил одно из мероприятий, к которому готовились "сотни людей", сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Что именно было темой переговоров, остается неясным. The Wall Street Journal пишет, что Рэтклифф мог вынести путину предупреждение в связи с данными американской разведки, которые показали, что кремль готовит новый раунд мобилизации и возможную провокацию в адрес НАТО. The iPaper связывает визит Рэтклиффа с возможным обменом заключенными.

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