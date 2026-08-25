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Самолет спецотряда "россия" вылетел из "Внуково" вслед за самолетом ВВС США — росСМИ

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

Самолет спецотряда "россия" вылетел из Внуково после американского Boeing C-17. Причины полета пока неизвестны.

Самолет спецотряда "россия" вылетел из "Внуково" вслед за самолетом ВВС США — росСМИ

Самолет спецотряда "россия" вылетел из москвы вслед за самолетом ВВС США. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Flightradar24, передает УНН.

"Борт спецотряда "россия" вылетел из Внуково вслед за самолетом ВВС США", — говорится в сообщении.

Причины вылета российского самолета пока неизвестны.

По данным СМИ, спецотряд перевозит руководство рф и правительственные делегации.

Добавим

Ранее самолет Boeing C-17 Globemaster III, на котором, предположительно, прилетел в Россию директор ЦРУ Джон Рэтклифф, покинул московский аэропорт "Внуково".

Антонина Туманова

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