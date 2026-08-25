Борт спецзагону "росія" вилетів із "Внуково" слідом за літаком ВПС США - росЗМІ
Київ • УНН
Літак спецзагону «росія» вилетів із Внуково після американського Boeing C-17. Причини польоту наразі невідомі.
Літак спецзагону "росія" вилетів із москви слідом за літаком ВПС США. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на дані Flightradar24, передає УНН.
"Борт спецзагону "росія" вилетів із Внуково слідом за літаком ВПС США", - йдеться у повідомленні.
Причини вильоту російського літака наразі не відомі.
За даними ЗМІ, спецзагін перевозить керівництво рф та урядові делегації.
Додамо
Раніше літак Boeing C-17 Globemaster III, на якому, ймовірно, прилетів до росії директор ЦРУ Джон Реткліфф, покинув московський аеропорт "Внуково".