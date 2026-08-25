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путін підписав три секретні укази у день візиту до москви глави ЦРУ - росЗМІ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

путін підписав укази №605–607, які не опублікували. Візит Реткліффа до Москви міг стосуватися мобілізації, провокації проти НАТО або обміну.

путін підписав три секретні укази у день візиту до москви глави ЦРУ - росЗМІ

російський диктатор володимир путін підписав три закриті укази на тлі несподіваного та неанонсованого візиту до москви директора ЦРУ США Джона Реткліффа. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на  портал правової інформації рф, передає УНН.

Деталі

За даними порталу, 25 серпня путін підписав три відкритих і опублікованих укази — номери 608, 609 і 610. Два з них стосуються зміни російського посла в Іраку, а ще один — змінює склад комісій у справах інвалідів і ветеранів.

При цьому останній указ путіна, підписаний напередодні, 24 серпня, має номер 604. Він дозволяє державі брати під "тимчасове управління" практично будь-які об'єкти та підприємства, якщо їх власники не забезпечили належний захист від ударів БПЛА.

Таким чином, ще три укази путіна були підписані, але не були опубліковані на порталі і є закритими: номери 605, 606 і 607.

Малоймовірно, що директор ЦРУ Реткліфф під час короткого візиту до рф зустрічався з путіним - журналіст 25.08.26, 21:44 • 1440 переглядiв

Під час візиту до москви, першого з початку вторгнення в Україну, глава ЦРУ зустрічався з путіним — задля цього президент скасував один із заходів, заради якого готувалися "сотні людей", повідомив кореспондент кремлівського пулу Олександр Юнашев.

Що саме було темою переговорів залишається незрозумілим. The Wall Street Journal пише, що Реткліфф міг навести путіну попередження у зв'язку з даними американської розвідки, які показали, що кремль готує новий раунд мобілізації та можливу провокацію в адресу НАТО. The iPaper пов'язує візит Реткліффа з можливим обміном ув'язненими.

Борт спецзагону "росія" вилетів із "Внуково" слідом за літаком ВПС США - росЗМІ25.08.26, 20:52 • 3220 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
НАТО
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