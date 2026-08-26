путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов по Киеву, в том числе с применением ядерного оружия — СМИ

Российский диктатор владимир путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов баллистическими ракетами по Киеву, в том числе с применением тактического ядерного оружия. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg, передает УНН.

россия готовится к эскалации атак на Украину, придя к выводу, что переговоры о заключении мирного соглашения зашли в тупик. В настоящее время россия рассматривает возможность усиления мощных ударов обычными баллистическими ракетами по Киеву, в частности по центру столицы, и объектам инфраструктуры в других украинских городах - пишет издание.

Источники также отмечают, что все рамки переговоров фактически провалились, и обе стороны конфликта вернулись к исходной точке. Они также отметили, что путин не прекратит войну под экономическим давлением санкций и украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и логистические сети.

Источники также сообщают, что москва все чаще рассматривает украинские удары как атаки стран НАТО, поскольку члены Альянса поставляют Киеву оружие и разведывательные данные. Они отметили, что нынешний этап боевых действий не является пиком военной эскалации.

Как отмечается, усилия США по прекращению войны не привели к прорыву, а переговоры зашли в тупик, поскольку президент Дональд Трамп сосредоточился на конфликте с Ираном. кремль также отказался от того, что, по его мнению, было договоренностью, достигнутой между путиным и Трампом во время их саммита на Аляске в августе прошлого года.

Это означало бы, что США должны были бы оказывать давление на Украину, чтобы она отдала Донецкую область в рамках соглашения о прекращении войны. Украина последовательно отвергала требование путина передать "крепостной пояс городов" в Донецкой области, которые российские войска не смогли захватить в ходе боевых действий с 2014 года.

Государственный секретарь США Марко Рубио в июне четко дал понять, что Вашингтон не разделяет позицию россии, заявив: "Если бы соглашение было заключено, война уже закончилась бы".

По словам источников, близких к кремлю, в отсутствие дипломатических усилий москва видит мало альтернатив дальнейшей эскалации конфликта для достижения своих военных целей. Хотя россия надеется, что Кушнер и Виткофф приедут в москву с новыми предложениями, ожидания прорыва очень низкие.

Источники также отмечают, что в кремле считают, что уже пошли на уступки во время войны и что каждая из них ослабила позиции россии. По их мнению, Анкоридж рассматривался как еще один компромисс, который потерпел неудачу.

Кроме того, собеседники отмечают, что эскалация ударов приводит все большее число российских чиновников к выводу, что путин в конце концов может решить применить тактическое ядерное оружие как крайнюю меру в Украине.

Риск того, что путин нарушит глобальное табу на применение ядерного оружия во время войны, существующее с момента сбрасывания США двух атомных бомб на Японию в 1945 году, уже давно вызывает серьезную обеспокоенность у западных чиновников. Объем разговоров в москве со стороны "ястребов", выступающих за такой шаг, в последнее время усилился. Крайняя реакция считается возможной, поскольку единственным худшим результатом, чем продолжение войны при путине, будет ее проигрыш - добавляет издание.

Напомним

Американский журналист Майкл Вайс предположил, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф мог прибыть в москву, чтобы предупредить российское руководство о недопустимости дальнейшей эскалации против стран Европы и НАТО.