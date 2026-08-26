путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ

Російський диктатор володимир путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів балістичними ракетами по Києву, зокрема і тактичною ядерною зброєю. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg, передає УНН.

росія готується до ескалації атак на Україну, дійшовши висновку, що переговори щодо укладення мирної угоди зайшли в глухий кут. Наразі росія розглядає можливість посилення потужних ударів звичайними балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці, та об’єктах інфраструктури в інших українських містах - пише видання.

Джерела також зазначають, що всі рамки переговорів фактично провалилися, і обидві сторони конфлікту повернулися до вихідної точки. Вони також зазначили, що путін не припинить війну під економічним тиском санкцій та українських атак на російські нафтопереробні заводи й логістичні мережі.

Також джерела повідомляють, що москва дедалі частіше розглядає українські удари як атаки країн НАТО, оскільки члени Альянсу постачають Києву зброю та розвідувальні дані. Вони зазначили, що нинішній етап бойових дій не є піком військової ескалації.

Як зазначається, зусилля США щодо припинення війни не привели до прориву, а переговори зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп зосередився на конфлікті з Іраном. кремль також відмовився від того, що, на його думку, було домовленістю, досягнутою між путіним і Трампом під час їхнього саміту на Алясці в серпні минулого року.

Це означало б, що США мали б чинити тиск на Україну, аби та віддала Донецьку область у рамках угоди про припинення війни. Україна послідовно відхиляла вимогу путіна передати "фортечний пояс міст" у Донецькій області, які російські війська не змогли захопити в ході бойових дій з 2014 року.

Державний секретар США Марко Рубіо в червні чітко дав зрозуміти, що Вашингтон не поділяє позиції росії, заявивши: "Якби була укладена угода, війна б уже закінчилася".

За словами джерел, наближених до кремля, за відсутності дипломатичних зусиль москва бачить мало альтернатив подальшій ескалації конфлікту для досягнення своїх воєнних цілей. Хоча росія сподівається, що Кушнер і Віткофф приїдуть до москви з новими пропозиціями, очікування щодо прориву дуже низькі.

Джерела також зазначають, що у кремлі вважають, що вже пішли на поступки під час війни і що кожна з них послабила позиції росії. На їхню думку, Анкоридж розглядався як ще один компроміс, який зазнав невдачі.

Окрім того, співрозмовники зазначають, ескалація ударів призводить дедалі більшу кількість російських чиновників до висновку, що путін може врешті-решт вирішити застосувати тактичну ядерну зброю як крайній захід в Україні.

Ризик того, що путін порушить глобальне табу на використання ядерної зброї під час війни, яке існує з моменту скидання США двох атомних бомб на Японію в 1945 році, вже давно викликає серйозне занепокоєння у західних чиновників. Обсяг балачок у москві від "яструбів", які виступають за такий крок, останнім часом посилився. Крайня реакція вважається можливою, оскільки єдиним гіршим результатом, ніж продовження війни за путіна, буде її програш - додає видання.

Нагадаємо

Американський журналіст Майкл Вайс припустив, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф міг прибути до москви, щоб попередити російське керівництво про неприпустимість подальшої ескалації проти країн Європи та НАТО.