Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ

Представитель Кремля после раскрытия попытки диверсии в аэропорту Лейпцига предупредил немецкое правительство, что Россия не собирается прекращать атаки на территории Европы. По данным американской разведки, приказ усилить диверсионную кампанию против стран НАТО лично отдал Владимир Путин. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.

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По информации издания, после инцидента в Лейпциге один из российских чиновников связался с представителем правительства Германии и предупредил, что этот аэропорт не станет последней целью Москвы. Имя чиновника журналисты не раскрывают.

В августе 2026 года немецкие правоохранители обнаружили в аэропорту Лейпцига беспилотник со взрывчаткой возле украинского транспортного самолёта Ан-124. Позже выяснилось, что беспилотников было несколько. Уже 1 сентября Берлин официально обвинил Россию в подготовке диверсии, однако Москва отвергла эти обвинения.

Путин лично приказал усилить диверсии против НАТО

Как пишет WSJ, американская разведка установила, что летом в Кремле выросло недовольство из-за отсутствия результатов как на поле боя, так и на переговорах с США. Украина не согласилась на требования Путина, несмотря на военное и дипломатическое давление.

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По словам собеседников издания, знакомых с выводами американских спецслужб, именно Путин приказал активизировать диверсии и тайные операции против государств НАТО. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф после поездки в Москву лично предупредил европейские разведки и политиков о подготовке новой волны российских операций.

После инцидента в Лейпциге европейские страны зафиксировали ряд подозрительных атак. В частности, в августе произошли поджоги на предприятиях по производству беспилотников в Эстонии и Польше. Словацкие правоохранители также сообщили, что предотвратили поджог завода, производящего украинские дроны.

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