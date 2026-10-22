Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ

$45.080.0850.530.00
ukenru
22:38 • 1962 просмотра
путин согласился только на переговоры: в Белом доме разочарованы отсутствием уступок Кремля — Axios
21:54 • 4920 просмотра
«Укрзалізниця» запускает новые международные поезда в Польшу: какие маршруты появятся
21:20 • 8780 просмотра
В окружении Зеленского пообещали не поддерживать решение Львовского облсовета по УПА, а депутату Шеремете запретили въезд в Шенгенскую зону
21:03 • 6918 просмотра
"Шахтёр" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, "Реал" разгромил "Лейпциг": результаты матчей 21 октября
20:52 • 6594 просмотра
В Польше опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине из-за скандала вокруг УПА
19:34 • 11510 просмотра
Украина и Норвегия готовят три оборонных проекта для защиты неба — Зеленский раскрыл детали
Эксклюзив
18:45 • 18343 просмотра
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
17:35 • 16905 просмотра
Когда будет дождь, а когда тёплая и сухая погода — синоптики дали прогноз на три дня
17:21 • 16167 просмотра
Бюджетный комитет ВР рекомендовал проект Госбюджета-2027 к первому чтению: какие изменения предлагают
17:11 • 14080 просмотра
Виткофф назвал переговоры в Осло и петербурге "конструктивными", но "впереди много важной работы"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.1м/с
90%
759мм
Популярные новости
Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество
Эксклюзив
21 октября, 13:29 • 14814 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 29925 просмотра
Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания21 октября, 14:39 • 16889 просмотра
Инфлюенсер и создатель популярной игры Stick Run умер после инцидента во время прямого эфираPhoto21 октября, 15:11 • 22600 просмотра
Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ21 октября, 15:42 • 15923 просмотра
публикации
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
18:45 • 18348 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 22570 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 29937 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 62007 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 70009 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Дональд Туск
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Осло
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного22:05 • 1098 просмотра
Компанию Цукерберга оштрафовали на рекордные 25 млрд долларов из-за скандала с данными Facebook21:10 • 2298 просмотра
Во Франции учредили премию для книг, написанных с помощью ИИ21 октября, 15:42 • 15932 просмотра
Инфлюенсер и создатель популярной игры Stick Run умер после инцидента во время прямого эфираPhoto21 октября, 15:11 • 22610 просмотра
Перечислил титулы и достижения — Роналду после скандала в сборной Португалии добился смягчения наказания21 октября, 14:39 • 16901 просмотра
Актуальное
Фильм
Facebook
YouTube
ТикТок
Grand Theft Auto

Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ

Киев • УНН

 • 972 просмотра

WSJ: российский чиновник заявил, что Лейпциг не станет последней целью. Разведка США считает, что Путин приказал усилить атаки против НАТО.

Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ

Представитель Кремля после раскрытия попытки диверсии в аэропорту Лейпцига предупредил немецкое правительство, что Россия не собирается прекращать атаки на территории Европы. По данным американской разведки, приказ усилить диверсионную кампанию против стран НАТО лично отдал Владимир Путин. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, после инцидента в Лейпциге один из российских чиновников связался с представителем правительства Германии и предупредил, что этот аэропорт не станет последней целью Москвы. Имя чиновника журналисты не раскрывают.

В августе 2026 года немецкие правоохранители обнаружили в аэропорту Лейпцига беспилотник со взрывчаткой возле украинского транспортного самолёта Ан-124. Позже выяснилось, что беспилотников было несколько. Уже 1 сентября Берлин официально обвинил Россию в подготовке диверсии, однако Москва отвергла эти обвинения.

Путин лично приказал усилить диверсии против НАТО

Как пишет WSJ, американская разведка установила, что летом в Кремле выросло недовольство из-за отсутствия результатов как на поле боя, так и на переговорах с США. Украина не согласилась на требования Путина, несмотря на военное и дипломатическое давление.

Столицы ЕС тайно готовятся к возможной смертоносной гибридной атаке - Politico07.10.26, 17:01 • 7115 просмотров

По словам собеседников издания, знакомых с выводами американских спецслужб, именно Путин приказал активизировать диверсии и тайные операции против государств НАТО. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф после поездки в Москву лично предупредил европейские разведки и политиков о подготовке новой волны российских операций.

После инцидента в Лейпциге европейские страны зафиксировали ряд подозрительных атак. В частности, в августе произошли поджоги на предприятиях по производству беспилотников в Эстонии и Польше. Словацкие правоохранители также сообщили, что предотвратили поджог завода, производящего украинские дроны.

Новый инцидент в аэропорту Лейпцига: ограждение протаранили рядом с российскими грузовыми самолётами18.10.26, 14:15 • 41409 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Пожары
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Джон Ратклифф
НАТО
Лейпциг
Германия
Словакия
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Берлин
Польша