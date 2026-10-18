Новый инцидент в аэропорту Лейпцига: ограждение протаранили рядом с российскими грузовыми самолётами

В Германии неизвестные протаранили ограждение аэропорта Лейпцига рядом с российскими грузовыми самолетами. Камера наблюдения не зафиксировала повреждение ограждения аэропорта Лейпцига — она была выключена, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как стало известно BILD, в аэропорту Лейпциг/Галле неизвестные, предположительно на автомобиле, пробили ограждение рядом со стоянкой российских грузовых самолетов Ан-124. Повреждение обнаружили накануне около 23:00. После инцидента северную взлетно-посадочную полосу закрыли, а рейсы перенаправили на южную.

На место прибыли сотрудники федеральной и земельной полиции. Территорию аэропорта обследовали, однако ни автомобиля, ни посторонних людей обнаружить не удалось.

По словам представительницы полиции Терезы Леверенц, версия о том, что ограждение протаранила машина, считается наиболее вероятной. Три российских Ан-124 находятся в аэропорту с 2022 года и не могут вылететь из-за санкций Европейского союза.

В Германии протаранили ограждение в аэропорту Лейпцига — одна из полос закрыта, полиция начала расследование

Добавим

В аэропорту Лейпциг/Галле камера, установленная рядом с местом повреждения ограждения, не записала произошедшее, поскольку была выключена. Поздним вечером 17 октября неизвестный автомобиль, предположительно, протаранил забор аэропорта, однако ни машину, ни посторонних людей, по информации BILD, полиция до сих пор не нашла.

Представители аэропорта объяснили, что установленная на этом участке 360-градусная камера предназначена не для постоянного наблюдения за безопасностью, а для контроля движения самолетов. Ее включают вручную только при необходимости.

По словам администрации, аэропорт соблюдает все требования авиационной безопасности, однако обеспечить круглосуточное видеонаблюдение вдоль всего 40-километрового ограждения сложно. При этом примерно в 1,7 километра от места происшествия стоят три российских грузовых самолета Ан-124, которым с 2022 года запрещено вылетать из-за санкций ЕС.

Контекст

Это не первый инцидент в аэропорту Лейпцига. В начале августа возле украинского грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Власти ФРГ возложили ответственность за предполагаемую попытку атаки на Россию и предупредили об угрозе новых гибридных нападений на критическую инфраструктуру. Москва обвинения отвергла.