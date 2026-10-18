В Германии протаранили ограждение в аэропорту Лейпцига — одна из полос закрыта, полиция начала расследование
Киев • УНН
В немецком аэропорту Лейпциг/Галле транспортное средство, предположительно, пробило ограждение. Северную полосу закрыли, подозрительных предметов не\r\nобнаружили.
В воскресенье немецкая полиция сообщила, что расследует инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где, предположительно, транспортное средство протаранило ограждение, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Контекст
В августе возле взлетно-посадочной полосы этого аэропорта следователи обнаружили беспилотник со взрывчаткой; позднее немецкие официальные лица заявили, что ответственность за это несет Россия. Россия отвергла эти обвинения.
Детали
Немецкая полиция начала расследование предполагаемого проникновения еще в субботу вечером.
Правоохранители сообщили, что не обнаружили никаких подозрительных предметов или посторонних лиц, однако в воскресенье продолжат обследование территории.
Северная взлетно-посадочная полоса аэропорта остается закрытой для движения.