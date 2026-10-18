У Німеччині протаранили огорожу в аеропорту Лейпцига - одна зі смуг закрита, поліція розпочала розслідування
Київ • УНН
У німецькому аеропорту Лейпциг/Галле транспортний засіб, імовірно, пробив огорожу. Північну смугу закрили, підозрілих предметів не знайшли.
У неділю німецька поліція повідомила, що розслідує інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле, де, ймовірно, транспортний засіб пробив огорожу, передає УНН із посиланням на Reuters.
Контекст
У серпні поблизу злітно-посадкової смуги цього аеропорту слідчі виявили безпілотник із вибухівкою; пізніше німецькі офіційні особи заявили, що відповідальність за це несе росія. росія ці звинувачення відкинула.
Деталі
Німецька поліція розпочала розслідування ймовірного проникнення ще в суботу ввечері.
Правоохоронці повідомили, що не виявили жодних підозрілих предметів чи сторонніх осіб, проте в неділю продовжать обстеження території.
Північна злітно-посадкова смуга аеропорту залишається закритою для руху.