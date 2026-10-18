У Німеччині невідомі протаранили огорожу аеропорту Лейпцига поряд із російськими вантажними літаками. Камера спостереження не зафіксувала пошкодження огорожі аеропорту Лейпцига - вона була вимкнена, передає УНН із посиланням на Bild.

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Як стало відомо BILD, в аеропорту Лейпциг/Галле невідомі, ймовірно, на автомобілі, пробили огорожу поряд зі стоянкою російських вантажних літаків Ан-124. Пошкодження було виявлено напередодні близько 23:00. Після інциденту північну злітно-посадкову смугу закрили, а рейси перенаправили на південну.

На місце прибули співробітники федеральної та земельної поліції. Територію аеропорту обстежили, проте ані автомобіля, ані сторонніх людей виявити не вдалося.

За словами представниці поліції Терези Леверенц, версія про те, що огорожу протаранила машина, вважається найбільш імовірною. Три російські Ан-124 знаходяться в аеропорту з 2022 року і не можуть вилетіти через санкції Євросоюзу.

У Німеччині протаранили огорожу в аеропорту Лейпцига - одна зі смуг закрита, поліція розпочала розслідування

Додамо

В аеропорту Лейпциг/Галле камера, встановлена ​​поряд із місцем пошкодження огорожі, не записала те, що сталося, оскільки було вимкнено. Пізнього вечора 17 жовтня невідомий автомобіль імовірно протаранив паркан аеропорту, проте ні машину, ні сторонніх людей, за інформацією BILD, поліція досі не знайшла.

Представники аеропорту пояснили, що встановлена ​​на цій ділянці 360-градусна камера призначена не для постійного спостереження за безпекою, а для контролю руху літаків. Її включають вручну лише за необхідності.

За словами адміністрації, аеропорт дотримується всіх вимог авіаційної безпеки, проте забезпечити цілодобове відеоспостереження вздовж усього 40-кілометрового огородження складно. При цьому приблизно за 1,7 кілометра від місця події стоять три російські вантажні літаки Ан-124, яким з 2022 року заборонено вилітати через санкції ЄС.

Контекст

Це не перший інцидент у аеропорту Лейпцига. На початку серпня біля українського вантажного літака виявили безпілотник із вибухівкою. Влада ФРН поклала відповідальність за передбачувану спробу атаки на росію і попередила про загрозу нових гібридних нападів на критичну інфраструктуру. Москва звинувачення відкинула.