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кремль попередив Німеччину про нові диверсії після спроби підірвати український літак у Лейпцигу – WSJ

Київ • УНН

 • 650 перегляди

WSJ: російський посадовець заявив, що Лейпциг не стане останньою ціллю. Розвідка США вважає, що путін наказав посилити атаки проти НАТО.

кремль попередив Німеччину про нові диверсії після спроби підірвати український літак у Лейпцигу – WSJ

Представник кремля після викриття спроби диверсії в аеропорту Лейпцига попередив німецький уряд, що росія не збирається зупиняти атаки на території Європи. За даними американської розвідки, наказ посилити диверсійну кампанію проти країн НАТО особисто віддав володимир путін. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, після інциденту в Лейпцигу один із російських посадовців зв'язався з представником уряду Німеччини та попередив, що цей аеропорт не стане останньою ціллю москви. Імені чиновника журналісти не розкривають.

У серпні 2026 року німецькі правоохоронці виявили в аеропорту Лейпцига безпілотник із вибухівкою поблизу українського транспортного літака Ан-124. Згодом з'ясувалося, що дронів було декілька. Уже 1 вересня Берлін офіційно звинуватив росію в підготовці диверсії, однак москва відкинула ці звинувачення.

путін особисто наказав посилити диверсії проти НАТО

Як пише WSJ, американська розвідка встановила, що влітку в кремлі зросло невдоволення через відсутність результатів як на полі бою, так і на переговорах зі США. Україна не погодилася на вимоги путіна, попри військовий та дипломатичний тиск.

Столиці ЄС таємно готуються до можливої смертельної гібридної атаки - Politico07.10.26, 17:01 • 7115 переглядiв

За словами співрозмовників видання, знайомих із висновками американських спецслужб, саме путін наказав активізувати диверсії та таємні операції проти держав НАТО. Директор ЦРУ Джон Реткліфф після поїздки до москви особисто попередив європейські розвідки та політиків про підготовку нової хвилі російських операцій.

Після інциденту в Лейпцигу європейські країни зафіксували низку підозрілих атак. Зокрема, у серпні сталися підпали на підприємствах із виробництва безпілотників в Естонії та Польщі. Словацькі правоохоронці також повідомили, що запобігли підпалу заводу, який виготовляє українські дрони.

Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками18.10.26, 14:15 • 41407 переглядiв

Степан Гафтко

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російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
НАТО
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