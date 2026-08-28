"Новых идей нет" - в рф заявили о паузе в переговорах по завершению войны 

$44.540.0351.860.15
ukenru
12:21 • 616 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
11:37 • 8864 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
10:21 • 11724 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
09:56 • 18735 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
09:34 • 21302 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
08:33 • 17991 просмотра
В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
07:43 • 21240 просмотра
Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненыхPhotoVideo
07:30 • 27141 просмотра
Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця
28 августа, 06:20 • 27359 просмотра
Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье
Эксклюзив
28 августа, 06:20 • 50590 просмотра
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.1м/с
42%
756мм
Популярные новости
Президент США Дональд Трамп назначил Бена Мосса новым секретарём аппарата Белого дома28 августа, 03:16 • 11321 просмотра
Что празднуют 28 августа в Украине и мире 28 августа, 04:00 • 12233 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto06:30 • 43898 просмотра
Генерал Вовк выступил за новую модель государства: что именно он предлагает07:36 • 12562 просмотра
Враг снова атаковал ТЦ в Харькове07:57 • 17850 просмотра
публикации
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это12:21 • 630 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть09:56 • 18741 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
09:34 • 21307 просмотра
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Эксклюзив
28 августа, 06:20 • 50595 просмотра
Минздрав поручил Одесской ОВА проверить лечение умершего в клинике Odrex пациента после жалобы его вдовыPhoto
Эксклюзив
28 августа, 06:15 • 49520 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джон Ратклифф
Тарас Высоцкий
Педро Санчес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Киевская область
Индия
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto06:30 • 44229 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 81915 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 79845 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 119422 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 102468 просмотра
Актуальное
Отопление
Ту-95
Facebook
Фильм
Сериал

"Новых идей нет" - в рф заявили о паузе в переговорах по завершению войны 

Киев • УНН

 • 426 просмотра

дмитрий песков заявил, что переговоры о завершении войны приостановлены из-за отсутствия новых идей. россия продолжит боевые действия и обстрелы Киева.

"Новых идей нет" - в рф заявили о паузе в переговорах по завершению войны 

Прессекретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что переговоры по завершению войны сейчас на паузе, поскольку новых идей нет. По его словам, армия рф продолжит "сво", а также продолжит обстреливать Киев. Об этом сообщают российские "медиа", передает УНН.

Детали

Что касается мирных переговоров: да, сейчас эта тема находится в состоянии глубокой паузы, новых идей нет

- сказал песков.

Он добавил, что Украина "прекрасно знает российские требования", а потому мирно Киев не хочет это обсуждать.

Мы продолжаем "специальную военную операцию", и то, что мы продвигаемся на фронтах, собственно, очевидно. Специалисты прекрасно понимают, что означает эта динамика и какие последствия она в конечном итоге будет иметь для "киевского режима". Удары по Киеву продолжаются, они продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и окружающую инфраструктуру "киевского режима". Наши военные знают, что они делают и как они это делают

- заявил песков.

Напомним

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил москву, где встретился с руководителем фсб александром бортниковым. Во время встречи американский чиновник передал российской стороне мрачную оценку военного и экономического положения россии и призвал кремль серьезно рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Джон Ратклифф
Украина
Киев