Прессекретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что переговоры по завершению войны сейчас на паузе, поскольку новых идей нет. По его словам, армия рф продолжит "сво", а также продолжит обстреливать Киев. Об этом сообщают российские "медиа", передает УНН.

Он добавил, что Украина "прекрасно знает российские требования", а потому мирно Киев не хочет это обсуждать.

Мы продолжаем "специальную военную операцию", и то, что мы продвигаемся на фронтах, собственно, очевидно. Специалисты прекрасно понимают, что означает эта динамика и какие последствия она в конечном итоге будет иметь для "киевского режима". Удары по Киеву продолжаются, они продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и окружающую инфраструктуру "киевского режима". Наши военные знают, что они делают и как они это делают