"Новых идей нет" - в рф заявили о паузе в переговорах по завершению войны
Киев • УНН
дмитрий песков заявил, что переговоры о завершении войны приостановлены из-за отсутствия новых идей. россия продолжит боевые действия и обстрелы Киева.
Прессекретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что переговоры по завершению войны сейчас на паузе, поскольку новых идей нет. По его словам, армия рф продолжит "сво", а также продолжит обстреливать Киев. Об этом сообщают российские "медиа", передает УНН.
Детали
Что касается мирных переговоров: да, сейчас эта тема находится в состоянии глубокой паузы, новых идей нет
Он добавил, что Украина "прекрасно знает российские требования", а потому мирно Киев не хочет это обсуждать.
Мы продолжаем "специальную военную операцию", и то, что мы продвигаемся на фронтах, собственно, очевидно. Специалисты прекрасно понимают, что означает эта динамика и какие последствия она в конечном итоге будет иметь для "киевского режима". Удары по Киеву продолжаются, они продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и окружающую инфраструктуру "киевского режима". Наши военные знают, что они делают и как они это делают
Напомним
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил москву, где встретился с руководителем фсб александром бортниковым. Во время встречи американский чиновник передал российской стороне мрачную оценку военного и экономического положения россии и призвал кремль серьезно рассмотреть возможность прекращения войны против Украины.