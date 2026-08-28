“Новий ідей немає” - у рф заявили про паузу у переговорах щодо завершення війни
Київ • УНН
дмитро пєсков заявив, що переговори про завершення війни на паузі через відсутність нових ідей. Росія продовжить бойові дії та обстріли Києва.
Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що переговори щодо завершення війни наразі на паузі, адже немає нових ідей. За його словами, армія рф продовжить "сво", а також продовжить обстрілювати Київ. Про це повідомляють російські "медіа", передає УНН.
Деталі
Щодо мирних переговорів: так, зараз ця тема перебуває у стані глибокої паузи, нових ідей немає
Він додав, що Україна "чудово знає російські вимоги", а тому мирно Київ не хоче це обговорювати.
Ми продовжуємо "спеціальну військову операцію", і те, що ми просуваємося на фронтах, власне, є очевидним. Фахівці чудово розуміють, що означає ця динаміка і які наслідки вона, зрештою, матиме для "київського режиму". Удари по Києву тривають, вони тривають систематично, цілеспрямовано. Ми продовжуємо знищувати військову та навколишню інфраструктуру "київського режиму". Наші військові знають, що вони роблять і як вони це роблять
Нагадаємо
Директор ЦРУ Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав москву, де зустрівся з керівником фсб олександром бортніковим. Під час зустрічі американський посадовець передав російській стороні похмуру оцінку військового та економічного становища росії й закликав кремль серйозно розглянути можливість припинення війни проти України.