“Новий ідей немає” - у рф заявили про паузу у переговорах щодо завершення війни 

Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що переговори щодо завершення війни наразі на паузі, адже немає нових ідей. За його словами, армія рф продовжить "сво", а також продовжить обстрілювати Київ. Про це повідомляють російські "медіа", передає УНН.

Він додав, що Україна "чудово знає російські вимоги", а тому мирно Київ не хоче це обговорювати.

Ми продовжуємо "спеціальну військову операцію", і те, що ми просуваємося на фронтах, власне, є очевидним. Фахівці чудово розуміють, що означає ця динаміка і які наслідки вона, зрештою, матиме для "київського режиму". Удари по Києву тривають, вони тривають систематично, цілеспрямовано. Ми продовжуємо знищувати військову та навколишню інфраструктуру "київського режиму". Наші військові знають, що вони роблять і як вони це роблять