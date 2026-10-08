російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людини
Київ • УНН
У Києві БпЛА влучив у 12-поверхівку, спричинивши пожежу та руйнування. Постраждали 4 людини, врятували 22 людей, серед них 8 дітей.
У Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, ще 22 особи - врятовано. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що російський БпЛА влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху.
Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій. Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам
Рятувальники уточнили, що пожежу на площі 100 кв. м ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
У столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на рівні 10 поверху. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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