російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людини

У Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, ще 22 особи - врятовано. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що російський БпЛА влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху.

Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій. Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам - йдеться у повідомленні.

Рятувальники уточнили, що пожежу на площі 100 кв. м ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

У столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на рівні 10 поверху. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Києві кількість постраждалих від атаки рф 7 жовтня зросла до восьми людей