російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людини

$44.950.1150.640.16
ukenru
22:14 • 2224 перегляди
російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людиниPhoto
19:38 • 11937 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
18:52 • 13245 перегляди
Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті
17:59 • 19187 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto
17:45 • 13830 перегляди
“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"
17:13 • 15893 перегляди
У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 26791 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 15:25 • 27331 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
7 жовтня, 15:22 • 15717 перегляди
Світло вимикатимуть з опівночі й до кінця доби: де і як довго діятимуть обмеження 8 жовтня
7 жовтня, 15:16 • 12336 перегляди
Трьом хлопчикам, яких рф убила в Прилуках, було лише по року - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
75%
750мм
Популярнi новини
Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість7 жовтня, 13:07 • 15958 перегляди
WP: Трамп хоче новий Кемп-Девід - президентську резиденцію у власному гольф-клубі7 жовтня, 13:57 • 15005 перегляди
Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину7 жовтня, 14:51 • 13443 перегляди
Папа Лев на зустрічі з єпископами у Ватикані, ймовірно, обговорить повторні шлюби і католиків-геїв7 жовтня, 15:43 • 12488 перегляди
Ставка на розкіш та скорочення витрат - Porsche перебудує бізнес, готуючись до епохи зниження продажів16:56 • 11000 перегляди
Публікації
Варіанти коротких мандрівокPhoto17:59 • 19183 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 26786 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
Ексклюзив
7 жовтня, 15:25 • 27329 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?7 жовтня, 13:42 • 29016 перегляди
Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід7 жовтня, 12:51 • 27404 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Педро Санчес
Тарас Шевченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Прилуки
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
У Києві з'явилася зірка Ярослави Магучіх - де її можна побачитиVideo20:37 • 2568 перегляди
Трамп вручить Маску найвищу наукову відзнаку США19:53 • 3940 перегляди
Ставка на розкіш та скорочення витрат - Porsche перебудує бізнес, готуючись до епохи зниження продажів16:56 • 11021 перегляди
Папа Лев на зустрічі з єпископами у Ватикані, ймовірно, обговорить повторні шлюби і католиків-геїв7 жовтня, 15:43 • 12521 перегляди
Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину7 жовтня, 14:51 • 13474 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
The Washington Post

російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людини

Київ • УНН

 • 2224 перегляди

У Києві БпЛА влучив у 12-поверхівку, спричинивши пожежу та руйнування. Постраждали 4 людини, врятували 22 людей, серед них 8 дітей.

російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людини

У Києві внаслідок російського обстрілу постраждали 4 людини, ще 22 особи - врятовано. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що російський БпЛА влучив у житлову дванадцятиповерхівку на рівні 10-го поверху.

Вогонь поширився на верхні поверхи, також сталася часткова руйнація конструкцій. Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, зокрема 8 дітей. На жаль, 4 людини постраждали, серед яких двоє дітей. Їх передали медикам

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники уточнили, що пожежу на площі 100 кв. м ліквідовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

У столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на рівні 10 поверху. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Києві кількість постраждалих від атаки рф 7 жовтня зросла до восьми людей07.10.26, 18:50 • 4410 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ