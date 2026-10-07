У Києві кількість постраждалих від атаки рф 7 жовтня зросла до восьми людей

У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок російської атаки 7 жовтня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Уже 8 постраждалих у Солом’янському районі столиці. Двох поранених медики госпіталізували - йдеться в дописі.

Контекст

У ніч на 7 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах столиці.

Згодом внаслідок російських ударів пошкодження отримали будинки у Солом’янському, Дніпровському і Святошинському районах Києва. Повідомлялось про двох постраждалих.

Нагадаємо

У Києві фахівці відновили пошкоджену внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту.