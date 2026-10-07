В Киеве число пострадавших в результате атаки РФ 7 октября возросло до восьми человек
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева после российской атаки пострадали восемь человек. Двоих раненых госпитализировали, ещё ранее два человека погибли.
В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки 7 октября. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
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Уже 8 пострадавших в Соломенском районе столицы. Двоих раненых медики госпитализировали
Контекст
В ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека, последствия ударов зафиксировали в четырех районах столицы.
Позже в результате российских ударов повреждения получили дома в Соломенском, Днепровском и Святошинском районах Киева. Сообщалось о двух пострадавших.
Напомним
В Киеве специалисты восстановили поврежденный в результате российской атаки 4 октября участок Северного моста.