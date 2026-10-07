Атака рф на Київ 7 жовтня спричинила руйнування у трьох районах столиці
Київ • УНН
У Києві уламки впали на будинок, відкриту територію та адмінбудівлю. Двоє людей травмовані.
У середу, 7 жовтня, внаслідок падіння уламків виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку в Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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Згодом в адміністрації повідомили, що виникло загоряння приватного житлового будинку внаслідок падіння уламків.
Також, за іншою адресою, уламки впали на відкритій території. Одна людина отримала травми
Але потім стало відомо, що інформація про загоряння приватного житлового будинку в Солом'янському районі не підтвердилася. Водночас в адміністрації заявили, що у Дніпровському районі уламки впали на відкритій території.
Також повідомляється, що у Святошинському районі уламки впали на дах 4-поверхової адміністративної будівлі.
Згодом кількість постраждалих зросла до двох людей. Їм надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо
У ніч на 7 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах столиці.