Атака рф на Київ 7 жовтня спричинила руйнування у трьох районах столиці

У середу, 7 жовтня, внаслідок падіння уламків виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку в Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

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Згодом в адміністрації повідомили, що виникло загоряння приватного житлового будинку внаслідок падіння уламків.

Також, за іншою адресою, уламки впали на відкритій території. Одна людина отримала травми - йдеться в повідомленні.

Але потім стало відомо, що інформація про загоряння приватного житлового будинку в Солом'янському районі не підтвердилася. Водночас в адміністрації заявили, що у Дніпровському районі уламки впали на відкритій території.

Також повідомляється, що у Святошинському районі уламки впали на дах 4-поверхової адміністративної будівлі.

Згодом кількість постраждалих зросла до двох людей. Їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо

У ніч на 7 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах столиці.