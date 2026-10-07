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Атака РФ на Киев 7 октября привела к разрушениям в трёх районах столицы

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

В Киеве обломки упали на жилой дом, открытое пространство и административное здание. Два человека пострадали.

Атака РФ на Киев 7 октября привела к разрушениям в трёх районах столицы

В среду, 7 октября, в результате падения обломков возник пожар в 5-этажном жилом доме в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

Позже в администрации сообщили, что в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

Также по другому адресу обломки упали на открытой территории. Один человек получил травмы

- говорится в сообщении.

Но позже стало известно, что информация о возгорании частного жилого дома в Соломенском районе не подтвердилась. В то же время в администрации заявили, что в Днепровском районе обломки упали на открытой территории.

Также сообщается, что в Святошинском районе обломки упали на крышу 4-этажного административного здания.

Позже количество пострадавших возросло до двух человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним

В ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека, последствия ударов зафиксировали в четырех районах столицы.

Евгений Устименко

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