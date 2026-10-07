Атака РФ на Киев 7 октября привела к разрушениям в трёх районах столицы
Киев • УНН
В Киеве обломки упали на жилой дом, открытое пространство и административное здание. Два человека пострадали.
В среду, 7 октября, в результате падения обломков возник пожар в 5-этажном жилом доме в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Позже в администрации сообщили, что в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.
Также по другому адресу обломки упали на открытой территории. Один человек получил травмы
Но позже стало известно, что информация о возгорании частного жилого дома в Соломенском районе не подтвердилась. В то же время в администрации заявили, что в Днепровском районе обломки упали на открытой территории.
Также сообщается, что в Святошинском районе обломки упали на крышу 4-этажного административного здания.
Позже количество пострадавших возросло до двух человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
В ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека, последствия ударов зафиксировали в четырех районах столицы.