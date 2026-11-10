Генштаб ЗСУ назвав кількість військових рф, яких ліквідували протягом доби

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 2220 російських військових. Загальні бойові втрати армії рф від початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада 2026 року становлять близько 1 611 600 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За добу російська армія також втратила 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони.

Крім того, українські військові знищили 1331 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 8 наземних робототехнічних комплексів, 525 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 одиниці спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії

Від початку повномасштабної війни росія втратила 12 465 танків, 25 696 бойових броньованих машин, 52 158 артилерійських систем, 2266 РСЗВ та 1754 засоби протиповітряної оборони.

Втрати російської авіації становлять 452 літаки та 356 гелікоптерів. Також знищено 603 351 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 5196 крилатих ракет і 3117 наземних робототехнічних комплексів.

Крім того, росія втратила 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 173 013 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4892 одиниці спеціальної техніки.

У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат противника уточнюються.

У трьох регіонах росії кожен третій померлий чоловік віком до 50 років загинув на війні проти України – Bloomberg