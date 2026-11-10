Генштаб ВСУ назвал количество военнослужащих РФ, ликвидированных в течение суток

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали и ранили еще 2220 российских военнослужащих. Общие боевые потери армии рф с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 ноября 2026 года составляют около 1 611 600 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

За сутки российская армия также потеряла 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны.

Кроме того, украинские военные уничтожили 1331 беспилотник оперативно-тактического уровня, 8 наземных робототехнических комплексов, 525 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники.

Общие потери российской армии

С начала полномасштабной войны россия потеряла 12 465 танков, 25 696 боевых бронированных машин, 52 158 артиллерийских систем, 2266 РСЗО и 1754 средства противовоздушной обороны.

Потери российской авиации составляют 452 самолета и 356 вертолетов. Также уничтожены 603 351 беспилотник оперативно-тактического уровня, 5196 крылатых ракет и 3117 наземных робототехнических комплексов.

Кроме того, россия потеряла 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 173 013 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4892 единицы специальной техники.

В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях противника уточняются.

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