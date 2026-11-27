Ворожий дрон атакував центр Кременчука, серед поранених - троє дітей
Київ • УНН
У центрі Кременчука дрон рф пошкодив два заклади освіти. Травмовано чотирьох людей, серед них троє дітей.
Армія рф атакувала дроном два заклади освіти у центрі Кременчука, серед поранених - троє дітей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.
Унаслідок атаки ворожого БпЛА у Кременчуці пошкоджено два заклади освіти в центральній частині міста. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється
Спершу було відомо, що в результаті атаки травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надається необхідна медична допомога.
Додамо
Згодом голова Полтавської ОВА повідомив, що кількість травмованих зросла до чотирьох людей. З них – троє дітей.
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