Армия рф атаковала дроном два учебных заведения в центре Кременчуга, среди раненых — трое детей. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает УНН.

В результате атаки вражеского БпЛА в Кременчуге повреждены два учебных заведения в центральной части города. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется — сообщил Дякивнич.

Сначала было известно, что в результате атаки травмы получили двое детей в возрасте 12 и 13 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Позже глава Полтавской ОВА сообщил, что количество травмированных возросло до четырех человек. Из них — трое детей.

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