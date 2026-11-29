Атака дрона на Кременчук забрала життя жінки
Київ • УНН
Унаслідок атаки дрона на Кременчук загинула жінка. На місці працює штаб допомоги постраждалим і ліквідації наслідків.
Унаслідок атаки на Кременчук Полтавської області загинула жінка. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує УНН.
Деталі
За його словами, на місці розгорнуто оперативний штаб з ліквідації наслідків атаки та допомоги постраждалим.
Нагадаємо
Ворог увечері в суботу, 28 листопада, атакував дроном Кременчук, є влучання у двір багатоквартирного будинку.
Виникла пожежа на відкритій місцевості та на балконі однієї з квартир. Також пошкоджено скління вікон прилеглих будинків.
Ворожий дрон атакував центр Кременчука, серед поранених - троє дітей27.11.26, 22:55 • 3554 перегляди