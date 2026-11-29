Атака дрона на Кременчуг унесла жизнь женщины
Киев • УНН
В результате атаки дрона на Кременчуг погибла женщина. На месте работает штаб помощи пострадавшим и ликвидации последствий.
В результате атаки на Кременчуг Полтавской области погибла женщина. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует УНН.
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По его словам, на месте развернут оперативный штаб по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим.
Напомним
Враг вечером в субботу, 28 ноября, атаковал Кременчуг дроном, зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома.
Возник пожар на открытой местности и на балконе одной из квартир. Также повреждено остекление окон прилегающих домов.
Вражеский дрон атаковал центр Кременчуга, среди раненых — трое детей27.11.26, 22:55 • 3558 просмотров