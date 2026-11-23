У понеділок, 23листопада, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, у більшості південних областей очікується значний дощ, в більшості центральних областей та Харківській області з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу; на решті території місцями невеликий сніг, на сході помірний дощ.

В Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях утворення, в Карпатах приріст снігового покриву висотою 2-8 см; на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на півдні країни 7-12°; у Карпатах впродовж доби 1-6° морозу