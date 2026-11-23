Дощ, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на 23 листопада
Київ • УНН
23 листопада в Україні очікуються дощі, мокрий сніг, ожеледиця та пориви вітру до 20 м/с. У Києві можливий дощ, до 3° тепла.
У понеділок, 23листопада, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у більшості південних областей очікується значний дощ, в більшості центральних областей та Харківській області з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу; на решті території місцями невеликий сніг, на сході помірний дощ.
В Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях утворення, в Карпатах приріст снігового покриву висотою 2-8 см; на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла; на півдні країни 7-12°; у Карпатах впродовж доби 1-6° морозу
У Києві та області у понеділок буде хмарно, можливий дощ. Температура 0-3°.
Україна на порозі важливих рішень, а світ чекають потрясіння: астропрогноз на 23-29 листопада22.11.26, 10:42 • 51680 переглядiв