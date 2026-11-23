Дождь, мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды на 23 ноября
Киев • УНН
23 ноября в Украине ожидаются дожди, мокрый снег, гололедица и порывы ветра до 20 м/с. В Киеве возможен дождь, до 3° тепла.
В понедельник, 23 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве южных областей ожидается значительный дождь, в большинстве центральных областей и Харьковской области — с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега; на остальной территории местами небольшой снег, на востоке умеренный дождь.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях ожидается образование, в Карпатах — прирост снежного покрова высотой 2-8 см; на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; днем в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла; на юге страны 7-12°; в Карпатах в течение суток 1-6° мороза
В Киеве и области в понедельник будет облачно, возможен дождь. Температура 0-3°.
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