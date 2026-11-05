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"Якщо путіну дозволять - зруйнує систему кордонів у світі": Зеленський звернувся до світових лідерів

Київ • УНН

 • 170 перегляди

На Іберо-американському саміті Зеленський закликав посилити підтримку України та ППО. Він попередив про наслідки легалізації окупації.

"Якщо путіну дозволять - зруйнує систему кордонів у світі": Зеленський звернувся до світових лідерів

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту закликав міжнародну спільноту посилити підтримку України, не замовчувати російські воєнні злочини та долучитися до співпраці у сфері оборонних технологій. Глава держави також наголосив на критичній потребі України в системах протиповітряної оборони та обладнанні для відновлення енергетичної інфраструктури, передає УНН.

Деталі

Під час виступу 5 листопада Зеленський подякував учасникам саміту за підтримку України та наголосив, що російська агресія становить загрозу не лише для української держави, а й для всієї системи міжнародної безпеки. Президент застеріг, що визнання окупованих росією українських територій створить небезпечний прецедент для інших держав.

Якщо путіну вдасться вкрасти частину нашої землі, порушити наш суверенітет, а потім якимось чином зробити це законним і змусити світ прийняти такі дії або навіть визнати окуповані росією українські території її територією, це зруйнує всю систему кордонів у світі. Просто подумайте: якщо це стане можливим для росії, що завадить іншим зробити те саме? Ми не можемо цього допустити

- наголосив Зеленський.

Глава держави закликав учасників саміту дотримуватися принципів Статуту ООН, які мають однакове значення для всіх країн незалежно від їхнього розміру та впливу.

Про удар по Комишувасі

Окрему увагу президент приділив російським ударам по цивільному населенню. Зокрема, він розповів про наслідки авіаудару по Комишувасі на Запоріжжі, де триває пошуково-рятувальна операція. За словами Зеленського, російські військові скинули на населений пункт близько десяти авіабомб. На момент його виступу з-під завалів дістали тіла 43 загиблих, ще 53 людини вважалися зниклими безвісти. Президент зазначив, що люди перебували у приміщенні школи, куди прийшли отримати гуманітарну допомогу.

Лише в одному селищі за один день від російських бомб могли загинути майже 100 людей. Наразі з-під завалів дістали 43 тіла, ще 53 людини вважаються зниклими безвісти. І всі вони були всередині шкільної будівлі, куди люди прийшли отримати гуманітарну допомогу. Росіяни точно знали, по чому завдають удару

- заявив глава держави.

Він закликав світових лідерів відкрито говорити про подібні злочини та не допускати їхнього замовчування.

Про порятунок людей в Олешках

Також український лідер нагадав про нещодавню гуманітарну операцію в Олешках, яку Україна координувала за участю першої леді США. За словами президента, ця операція продемонструвала, що припинення російських атак залежить від політичного рішення кремля.

Коли путін хоче, щоб бойові дії припинилися, вони припиняються. І була справжня тиша, без атак, протягом кількох днів. Ми врятували сотні життів. Те саме стосується наших людей, яких утримують у російському полоні. Коли путін хоче, вони повертаються додому

- зазначив Президент.

Про кіднепінг, який здійснює росія

Крім того, голова держави порушив питання викрадення українських дітей. Зеленський заявив, що росія почала залучати до своєї армії деяких українських дітей, яких раніше незаконно вивезла з окупованих територій і які за роки війни досягли відповідного віку. Президент назвав це одним із найжахливіших наслідків російської агресії та закликав міжнародну спільноту постійно привертати увагу до таких випадків.

Про дрони як технологію майбутнього

Ще однією темою виступу стала співпраця України з іншими країнами у сфері безпілотних технологій та радіоелектронної боротьби. За словами Зеленського, досвід повномасштабної війни докорінно змінив підходи до оборони, а сучасні безпілотники можуть використовуватися не лише для військових завдань, а й для охорони кордонів, територіальних вод та реагування на стихійні лиха.

В Україні ми навчилися це робити. Ми можемо виробляти в кілька разів більше дронів, ніж зараз маємо коштів для їх оплати. І ми створюємо спільні виробництва з нашими партнерами. Ми готові ділитися досвідом і технологічними системами, які розробили. У нас є формат Drone Deals. Я запрошую кожну країну, яка хоче більшої безпеки, приєднатися до нас

- заявив Зеленський.

Про енергетичний терор росії та ППО для України

Крім того, глава держави наголосив, що одним із найважливіших завдань для України залишається посилення протиповітряної оборони на тлі систематичних російських атак на енергетику. За його словами, російські війська атакують не лише електростанції та електромережі, а й енергетичне обладнання, від якого залежить робота українських атомних електростанцій.

Президент заявив, що внаслідок російських ударів кожна електростанція в Україні зазнала тих чи інших пошкоджень. Тисячі ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб відновлювати електропостачання та не допустити масштабного блекауту.

Нам потрібна якомога ширша міжнародна співпраця, щоб продовжувати відбудовувати та ремонтувати нашу енергетичну систему. Нам терміново потрібне обладнання, більше обладнання. Нам потрібні трансформатори, силові кабелі, сучасне електронне обладнання

- підкреслив Зеленський.

Наостанок президент подякував країнам-учасницям саміту за солідарність з Україною та наголосив на необхідності збереження міжнародної єдності для захисту незалежності, свободи й демократії.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили євроінтеграцію України, підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі та необхідність участі Європи в переговорах щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України.

Олександра Василенко

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