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Економіст (журнал)

Зеленський обговорив із Коштою прискорення вступу України до ЄС та переговори в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Зеленський і Кошта обговорили прискорення вступу України до ЄС та підготовку зустрічі в Абу-Дабі. Київ наполягає на участі Європи.

Зеленський обговорив із Коштою прискорення вступу України до ЄС та переговори в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили євроінтеграцію України, підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі та необхідність участі Європи в переговорах щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Хороша зустріч із Президентом Євроради Антоніу Коштою. Як завжди, тісно координуємося з Євросоюзом щодо всіх важливих питань

- йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони детально обговорили євроінтеграційний процес України. Зокрема, йшлося про плани до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а наступного року перейти до закриття переговорних розділів. Також обговорили нові пропозиції, які можуть прискорити вступ України до ЄС. Антоніу Кошта має обговорити їх із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Звісно, говорили про підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі та наші пріоритети. Поінформував про вчорашню розмову з Американською стороною. Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин. Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію. Дякую за всю підтримку

- додав Зеленський.

Європа ризикує втратити значущість у мирних переговорах щодо України - Мелоні озвучила пропозицію05.11.26, 15:20 • 1840 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Європейська рада
Абу-Дабі
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна