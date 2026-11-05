Зеленський обговорив із Коштою прискорення вступу України до ЄС та переговори в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили євроінтеграцію України, підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі та необхідність участі Європи в переговорах щодо гарантій безпеки й економічного відновлення України. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Під час зустрічі сторони детально обговорили євроінтеграційний процес України. Зокрема, йшлося про плани до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а наступного року перейти до закриття переговорних розділів. Також обговорили нові пропозиції, які можуть прискорити вступ України до ЄС. Антоніу Кошта має обговорити їх із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Звісно, говорили про підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі та наші пріоритети. Поінформував про вчорашню розмову з Американською стороною. Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин. Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію. Дякую за всю підтримку