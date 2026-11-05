Зеленский обсудил с Коштой ускорение вступления Украины в ЕС и переговоры в Абу-Даби

$45.540.1351.250.19
ukenru
14:28 • 11137 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 18512 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 26912 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 26331 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 20135 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 17177 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 18801 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 32792 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 45563 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 44615 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 46545 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto5 ноября, 06:51 • 31479 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 31478 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 22533 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 14801 просмотра
публикации
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 18530 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 10113 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 45570 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 46559 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 44624 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Джорджия Мелони
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Италия
Париж
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 1330 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 1992 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 2394 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 14807 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 31492 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
Фильм
Техника
The Economist

Зеленский обсудил с Коштой ускорение вступления Украины в ЕС и переговоры в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Зеленский и Кошта обсудили ускорение вступления Украины в ЕС и подготовку встречи в Абу-Даби. Киев настаивает на участии Европы.

Зеленский обсудил с Коштой ускорение вступления Украины в ЕС и переговоры в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины, подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби и необходимость участия Европы в переговорах по гарантиям безопасности и экономическому восстановлению Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Хорошая встреча с Президентом Евросовета Антониу Коштой. Как всегда, тесно координируем наши действия с Евросоюзом по всем важным вопросам

- говорится в сообщении.

Во время встречи стороны подробно обсудили процесс евроинтеграции Украины. В частности, речь шла о планах до конца этого года закрыть все переговорные кластеры, а в следующем году перейти к закрытию переговорных глав. Также обсудили новые предложения, которые могут ускорить вступление Украины в ЕС. Антониу Кошта должен обсудить их с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Конечно, говорили о подготовке к трехстороннему формату встречи в Абу-Даби и наших приоритетах. Проинформировал о вчерашнем разговоре с американской стороной. Украина всегда выступает за то, чтобы Европа была за столом переговоров. Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины, это невозможно обсуждать без представителей Европы. И Антониу поддерживает эту нашу позицию. Спасибо за всю поддержку

- добавил Зеленский.

Европа рискует потерять значимость в мирных переговорах по Украине — Мелони озвучила предложение05.11.26, 15:20 • 1814 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Европейский совет
Абу-Даби
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина