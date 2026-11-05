Зеленский обсудил с Коштой ускорение вступления Украины в ЕС и переговоры в Абу-Даби
Киев • УНН
Зеленский и Кошта обсудили ускорение вступления Украины в ЕС и подготовку встречи в Абу-Даби. Киев настаивает на участии Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины, подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби и необходимость участия Европы в переговорах по гарантиям безопасности и экономическому восстановлению Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Хорошая встреча с Президентом Евросовета Антониу Коштой. Как всегда, тесно координируем наши действия с Евросоюзом по всем важным вопросам
Во время встречи стороны подробно обсудили процесс евроинтеграции Украины. В частности, речь шла о планах до конца этого года закрыть все переговорные кластеры, а в следующем году перейти к закрытию переговорных глав. Также обсудили новые предложения, которые могут ускорить вступление Украины в ЕС. Антониу Кошта должен обсудить их с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Конечно, говорили о подготовке к трехстороннему формату встречи в Абу-Даби и наших приоритетах. Проинформировал о вчерашнем разговоре с американской стороной. Украина всегда выступает за то, чтобы Европа была за столом переговоров. Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины, это невозможно обсуждать без представителей Европы. И Антониу поддерживает эту нашу позицию. Спасибо за всю поддержку
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