"Если Путину позволят — он разрушит систему границ в мире": Зеленский обратился к мировым лидерам

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита призвал международное сообщество усилить поддержку Украины, не замалчивать российские военные преступления и присоединиться к сотрудничеству в сфере оборонных технологий. Глава государства также подчеркнул критическую потребность Украины в системах противовоздушной обороны и оборудовании для восстановления энергетической инфраструктуры, передает УНН.

Детали

Во время выступления 5 ноября Зеленский поблагодарил участников саммита за поддержку Украины и подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу не только для украинского государства, но и для всей системы международной безопасности. Президент предостерег, что признание оккупированных россией украинских территорий создаст опасный прецедент для других государств.

Если путину удастся украсть часть нашей земли, нарушить наш суверенитет, а затем каким-то образом сделать это законным и заставить мир принять такие действия или даже признать оккупированные россией украинские территории ее территорией, это разрушит всю систему границ в мире. Просто подумайте: если это станет возможным для россии, что помешает другим сделать то же самое? Мы не можем этого допустить - подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал участников саммита придерживаться принципов Устава ООН, которые имеют одинаковое значение для всех стран независимо от их размера и влияния.

Об ударе по Комышувахе

Отдельное внимание президент уделил российским ударам по гражданскому населению. В частности, он рассказал о последствиях авиаудара по Комышувахе в Запорожской области, где продолжается поисково-спасательная операция. По словам Зеленского, российские военные сбросили на населенный пункт около десяти авиабомб. На момент его выступления из-под завалов извлекли тела 43 погибших, еще 53 человека считались пропавшими без вести. Президент отметил, что люди находились в помещении школы, куда пришли получить гуманитарную помощь.

Только в одном поселке за один день от российских бомб могли погибнуть почти 100 человек. Сейчас из-под завалов извлекли 43 тела, еще 53 человека считаются пропавшими без вести. И все они находились внутри школьного здания, куда люди пришли получить гуманитарную помощь. Россияне точно знали, по чему наносят удар - заявил глава государства.

Он призвал мировых лидеров открыто говорить о подобных преступлениях и не допускать их замалчивания.

О спасении людей в Олешках

Также украинский лидер напомнил о недавней гуманитарной операции в Олешках, которую Украина координировала при участии первой леди США. По словам президента, эта операция продемонстрировала, что прекращение российских атак зависит от политического решения кремля.

Когда путин хочет, чтобы боевые действия прекратились, они прекращаются. И была настоящая тишина, без атак, в течение нескольких дней. Мы спасли сотни жизней. То же самое касается наших людей, которых удерживают в российском плену. Когда путин хочет, они возвращаются домой - отметил Президент.

О киднепинге, который осуществляет россия

Кроме того, глава государства поднял вопрос похищения украинских детей. Зеленский заявил, что россия начала привлекать в свою армию некоторых украинских детей, которых ранее незаконно вывезла с оккупированных территорий и которые за годы войны достигли соответствующего возраста. Президент назвал это одним из самых ужасных последствий российской агрессии и призвал международное сообщество постоянно привлекать внимание к таким случаям.

О дронах как технологии будущего

Еще одной темой выступления стало сотрудничество Украины с другими странами в сфере беспилотных технологий и радиоэлектронной борьбы. По словам Зеленского, опыт полномасштабной войны коренным образом изменил подходы к обороне, а современные беспилотники могут использоваться не только для военных задач, но и для охраны границ, территориальных вод и реагирования на стихийные бедствия.

В Украине мы научились это делать. Мы можем производить в несколько раз больше дронов, чем сейчас имеем средств для их оплаты. И мы создаём совместные производства с нашими партнёрами. Мы готовы делиться опытом и разработанными технологическими системами. У нас есть формат Drone Deals. Я приглашаю каждую страну, которая хочет большей безопасности, присоединиться к нам - заявил Зеленский.

Об энергетическом терроре России и ПВО для Украины

Кроме того, глава государства подчеркнул, что одной из важнейших задач для Украины остаётся усиление противовоздушной обороны на фоне систематических российских атак на энергетику. По его словам, российские войска атакуют не только электростанции и электросети, но и энергетическое оборудование, от которого зависит работа украинских атомных электростанций.

Президент заявил, что в результате российских ударов каждая электростанция в Украине получила те или иные повреждения. Тысячи ремонтных бригад работают круглосуточно, чтобы восстанавливать электроснабжение и не допустить масштабного блэкаута.

Нам необходимо как можно более широкое международное сотрудничество, чтобы продолжать восстанавливать и ремонтировать нашу энергетическую систему. Нам срочно необходимо оборудование, больше оборудования. Нам нужны трансформаторы, силовые кабели, современное электронное оборудование - подчеркнул Зеленский.

В завершение президент поблагодарил страны — участницы саммита за солидарность с Украиной и подчеркнул необходимость сохранения международного единства для защиты независимости, свободы и демократии.

Напомним

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины, подготовку к трёхсторонней встрече в Абу-Даби и необходимость участия Европы в переговорах о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины.