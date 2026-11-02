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Місія в Олешках: Лубінець заявив, що рф використала військову техніку для розмінування, після чого відвела її

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Лубінець повідомив, що техніку рф із червоними хрестами використали для розмінування, після завершення робіт її відвели.

Місія в Олешках: Лубінець заявив, що рф використала військову техніку для розмінування, після чого відвела її
Дмитро Лубінець. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зафіксована журналістами російська військова техніка, стягнута в Олешки, була використана для розмінування, після чого вона була відведена. Про це Лубінець заявив під час пресконференції 2 листопада, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, коли я побачив цю інформацію, щодо ймовірного порушення умов режиму тиші, я терміново зв’язався з нашою відповідальною особою. Я особисто передивився це відео. На відео чітко видно російську військову техніку, яка маркурована червоними хрестами. Ця військова техніка була використана для розмінування під чітким контролем української сторони", - сказав Лубінець. 

Він зазначив, що після розмінування військова техніка рф повернулася там, де вона знаходилась. 

"Військова техніка переміщалася для розмінування. Вона була, як написано в угоді, під червоними хрестами, і після завершення цієї роботи вона повернулася. Це було підтверджено як українською стороною, так і російською. Я не беруся давати оцінки, я кажу про те, що відбувалося під моїм контролем. Трактувати відео можна по різному. Єдині, хто знають ці деталі, - це люди, які напрацьовували цей документ, тому цілком зрозуміло, що коли техніка переїжджає не знаючи цих деталей, можна робити подібні висновки", - додав Лубінець. 

Доповнення

У Генштабі ЗСУ наголосили, що підрозділи Сил оборони України протягом гуманітарної паузи забезпечували режим тиші та діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

Завдяки цьому гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а жителів Олешок, які виявили бажання виїхати, евакуювали на підконтрольну Україні територію.

За інформацією військових, під час перемир'я росіяни проводили ротацію особового складу, укріплювали оборонні позиції та розширювали систему антидронового захисту на дорогах.

Крім того, окупанти нарощували логістичне забезпечення своїх підрозділів, зокрема організували підвезення боєприпасів.

Павло Башинський

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